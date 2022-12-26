ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как признание государством-спонсором терроризма уже влияет на Россию: ответ Подоляка

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 декабря 2022 20:14
Как признание государством-спонсором терроризма уже влияет на Россию: ответ Подоляка Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Признание России государством-спонсором терроризма уже существенно влияет на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в телемарафоне.

По его словам, благодаря тому, что ряд партнеров признал РФ государством-спонсором терроризма или государством-террористом, она лишилась своего экономического суверенитета, поскольку напрямую не может купить в любой стране ключевые технологические продукты, в том числе и для ремонта своей военной техники.

"Ну тех же самолетов, например. То есть она сегодня может купить что-то где-то только через посредников. А статус страны-спонсора терроризма даже этих посредников убирает и там остаются только криминальные посредники. А это и другое ценообразование, и другие возможности, и постоянный мониторинг со стороны мировых аудиторов. То есть Россия все меньше и меньше имеет возможностей эффективно вести свою внешнюю экономическую политику", - отметил Подоляк.

Он также добавил, что такие статусы также ограничивают круг стран, которые согласятся сотрудничать с Россией в экономической сфере.

"Сегодня санкции ограничивают возможности России, а статус юридический страны-спонсора терроризма еще больше ограничивает эти возможности. И страны, которые занимают нейтральную позицию, в том числе насчет санкций, они будут очень долго думать, нужно ли иметь определенные экономические отношения с Россией, потому что другие государства, которые считают РФ страной-спонсором терроризма, не будут с этой страной иметь теплые отношения", - объяснил советник руководителя ОП.

Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Также похожие решения приняли НАТО, Нидерланды и Польша.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Война России против Украины
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра