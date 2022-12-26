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Як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію: відповідь Подоляка

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Київ, Понеділок 26 грудня 2022 20:14
Як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію: відповідь Подоляка Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво впливає на її зовнішню політику, зокрема у економічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у телемарафоні.

За його словами, завдяки тому, що низка партнерів визнала РФ державою-спонсором тероризму або державою-терористом, вона втратила свій економічний суверенітет, оскільки безпосередньо не може купити в будь-якій країні ключові технологічні продукти, в тому числі і для ремонту своєї військової техніки.

"Ну тих же літаків, наприклад. Тобто вона сьогодні може купити щось десь лише через посередників. А статус країни-спонсора тероризму навіть цих посередників прибирає і там залишаються лише кримінальні посередники. А це й інше ціноутворення, й інші можливості, і постійний моніторинг з боку світових аудиторів. Тобто Росія дедалі менше має можливостей ефективно вести свою зовнішню економічну політику", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що такі статуси обмежують коло країн, які погодяться співпрацювати з Росією в економічній сфері.

"Сьогодні санкції обмежують можливості Росії, а статус юридичний країни-спонсора тероризму ще більше обмежує ці можливості. І країни, які займають нейтральну позицію, зокрема щодо санкцій, вони дуже довго думатимуть, чи потрібно мати певні економічні відносини з Росією, тому що інші держави, які вважають РФ країною-спонсором тероризму, не матимуть з цією країною теплі відносини", - пояснив радник керівника ОП.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Також схожі рішення ухвалили НАТО , Нідерланди та Польща.

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