ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша признала РФ государством-спонсором терроризма

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 23:44
Польша признала РФ государством-спонсором терроризма Фото: (pl.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма, вместе с предложенной партией PiS поправкой относительно Смоленской катастрофы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

Инициативу в среду, 14 декабря, поддержало большинство депутатов в польском Сейме, отдав 231 "за".

На предыдущей сессии Сейм должен был проголосовать за резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В ходе вечерних дебатов представители клубов единогласно высказались в поддержку резолюции, содержание которой было предварительно согласовано. Однако в ходе обсуждения в проект была внесена поправка от ПиС, вызвавшая возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

При следующем голосовании Сейм принял резолюцию с поправкой. Он был одобрен 14 декабря 231 голосом из 234 избирателей.

На принятие резолюции польским Сеймом отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма. Благодарен нашим польским союзникам за это важное решение", - написал чиновник в Twitter.

Ермак также выразил уверенность, что это "станет трендом среди многих других стран".

Напомним, в ноябре в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом.

Добавим, что недавно парламент Чехии признал режим в России террористическим. Ранее Сенат Польши и парламент Эстонии также признали российский режим террористическим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян