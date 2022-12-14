Польша признала РФ государством-спонсором терроризма

Сейм Польши принял резолюцию о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма, вместе с предложенной партией PiS поправкой относительно Смоленской катастрофы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24 .

Инициативу в среду, 14 декабря, поддержало большинство депутатов в польском Сейме, отдав 231 "за".

На предыдущей сессии Сейм должен был проголосовать за резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В ходе вечерних дебатов представители клубов единогласно высказались в поддержку резолюции, содержание которой было предварительно согласовано. Однако в ходе обсуждения в проект была внесена поправка от ПиС, вызвавшая возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

При следующем голосовании Сейм принял резолюцию с поправкой. Он был одобрен 14 декабря 231 голосом из 234 избирателей.

На принятие резолюции польским Сеймом отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма. Благодарен нашим польским союзникам за это важное решение", - написал чиновник в Twitter.

Ермак также выразил уверенность, что это "станет трендом среди многих других стран".