Как устранить проблему мобилизации в Украине? Ответ омбудсмена

Как решить проблему мобилизации

Для восстановления доверия общества необходимы решительные шаги, где главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Первое и ключевое - это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть с включенной бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Логика омбудсмена здесь проста: если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК.

К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон - как в отношении гражданских, так и в отношении военных.