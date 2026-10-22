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Как устранить проблему мобилизации в Украине? Ответ омбудсмена

10:57 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Акимова aimg Василина Копытко
Омбудсмен считает, что сотрудники ТЦК должны иметь бодикамеры (фото: Getty Images)

Решение проблемы мобилизации, по мнению Дмитрия Лубинца, лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания. Вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "решить", будет трудно, но возможно.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как решить проблему мобилизации

Для восстановления доверия общества необходимы решительные шаги, где главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Первое и ключевое - это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть с включенной бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Логика омбудсмена здесь проста: если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК.

К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон - как в отношении гражданских, так и в отношении военных.

Читайте также о том, что Кабинет министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.

Ранее мы писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не спешить с выводами по поводу изменений в бронировании и отсрочках.

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