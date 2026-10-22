Як вирішити проблему мобілізації в Україні? Відповідь омбудсмена

Розв'язання проблеми мобілізації, на думку Дмитра Лубінця, лежить не в площині "заплющування очей на проблему", а в тотальній прозорості та невідворотності покарання. Повернути втрачену довіру суспільства, коли за гроші можна "порішати", буде важко, але можливо.
Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Для відновлення довіри суспільства потрібні рішучі кроки, де головними запобіжниками мають стати цифровізація та відеоконтроль.
Перше і ключове - це тотальна відеофіксація. Кожен співробітник ТЦК під час роботи у групах оповіщення повинен бути з увімкненою бодікамерою, а всі приміщення центрів комплектування мають бути обладнані відеоспостереженням.
Логіка омбудсмена тут проста: якщо під час конфлікту бодікамера виявилася вимкненою, система має апріорі діяти за презумпцією вини працівника ТЦК.
До того ж обов'язковою є участь офіцерів Національної поліції, які повинні реагувати на порушення закону з обох боків - як щодо цивільних, так і щодо військових.
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Раніше ми писали про те, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками щодо змін у бронюванні та відстрочках.