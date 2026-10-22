Як вирішити проблему мобілізації в Україні? Відповідь омбудсмена

Як вирішити проблему мобілізації

Для відновлення довіри суспільства потрібні рішучі кроки, де головними запобіжниками мають стати цифровізація та відеоконтроль.

Перше і ключове - це тотальна відеофіксація. Кожен співробітник ТЦК під час роботи у групах оповіщення повинен бути з увімкненою бодікамерою, а всі приміщення центрів комплектування мають бути обладнані відеоспостереженням.

Логіка омбудсмена тут проста: якщо під час конфлікту бодікамера виявилася вимкненою, система має апріорі діяти за презумпцією вини працівника ТЦК.

До того ж обов'язковою є участь офіцерів Національної поліції, які повинні реагувати на порушення закону з обох боків - як щодо цивільних, так і щодо військових.