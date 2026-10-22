Кабмин планирует до конца недели принять новые правила бронирования: что изменится

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"По состоянию на сегодняшний день из проекта постановления исключен пункт о неучете работников, имеющих отсрочку от мобилизации, при расчете квоты бронирования", - сообщил Кисилевский.

По словам нардепа, о статусе проекта в среду комитет проинформировал министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. Дискуссия о пересмотре квот для отдельных секторов экономики еще не финализирована.

В постановлении останется пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных в качестве совещательного органа при Кабмине.

Центр будет проверять обоснованность критериев, по которым бронирование осуществляют центральные органы исполнительной власти и местные администрации, и сможет только рекомендовать пересмотреть их.

"Окончательное решение будет приниматься ЦОИВ и местными администрациями", - подчеркнул Кисилевский.

Министерство экономики, как отметил нардеп, не ожидает существенных изменений критериев, по которым оно бронирует.