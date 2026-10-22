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Кабмин планирует до конца недели принять новые правила бронирования: что изменится

10:17 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Кабмин планирует до конца недели принять новые правила бронирования: что изменится Фото: Кабмин планирует до конца недели принять новые правила бронирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"По состоянию на сегодняшний день из проекта постановления исключен пункт о неучете работников, имеющих отсрочку от мобилизации, при расчете квоты бронирования", - сообщил Кисилевский.

По словам нардепа, о статусе проекта в среду комитет проинформировал министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. Дискуссия о пересмотре квот для отдельных секторов экономики еще не финализирована.

В постановлении останется пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных в качестве совещательного органа при Кабмине.

Центр будет проверять обоснованность критериев, по которым бронирование осуществляют центральные органы исполнительной власти и местные администрации, и сможет только рекомендовать пересмотреть их.

"Окончательное решение будет приниматься ЦОИВ и местными администрациями", - подчеркнул Кисилевский.

Министерство экономики, как отметил нардеп, не ожидает существенных изменений критериев, по которым оно бронирует.

Бронирование от мобилизации

Напомним,в Украине хотят пересмотреть правила бронирования из-за больших злоупотреблений, однако кардинальных изменений для критических учреждений не ожидается.

13 октября Кабмин принял постановление об организации бронирования военнообязанных.

Часть о процентах бронирования будет дорабатываться еще пять дней.

Также мы писали, что против сокращения квоты для ОПК со 100% до 85% выступила оборонная ветвь.

По оценке Украинского Совета оружейников, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не спешить с выводами об изменениях в бронировании и отсрочках.

По его словам, речь идет о возможных изменениях, а не о принятом законе.

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