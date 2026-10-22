ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как устранить проблему мобилизации в Украине? Ответ омбудсмена

10:57 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Акимова aimg Василина Копытко
Как устранить проблему мобилизации в Украине? Ответ омбудсмена Омбудсмен считает, что сотрудники ТЦК должны иметь бодикамеры (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Решение проблемы мобилизации, по мнению Дмитрия Лубинца, лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания. Вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "решить", будет трудно, но возможно.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как решить проблему мобилизации

Для восстановления доверия общества необходимы решительные шаги, где главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Первое и ключевое - это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть с включенной бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Логика омбудсмена здесь проста: если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК.

К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон - как в отношении гражданских, так и в отношении военных.

Читайте также о том, что Кабинет министров Украины планирует до конца недели принять обновленные правила бронирования от мобилизации.

Ранее мы писали о том, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не спешить с выводами по поводу изменений в бронировании и отсрочках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобилизация в Украине ТЦК
Новости
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко