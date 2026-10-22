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Главная » Новости » Война в Украине

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)

08:30 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото) Фото: В столице снова тушат пожары (dsns_kyiv)
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Ночью 22 октября российские захватчики снова наносили удары по Киеву не только дронами, но и баллистическими ракетами. По меньшей мере, один человек погиб и еще 22 гражданских были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГСЧС Киева.

Согласно данным спасателей, среди пострадавших есть 4 ребенка.

Известно, что россияне били баллистикой сразу по шести районам столицы.

В Днепровском районе погиб человек, еще пятеро получили ранения. Ребенок был госпитализирован.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

Также повреждены жилые дома и автомобили, возникли пожары в жилых и нежилых постройках.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Дарницком районе зафиксировано повреждение транспортной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Святошинском районе загорелось нежилое здание и ресторанный комплекс. Спасатели потушили пожар на площади 1100 кв. м.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Оболонском районе повреждены нежилые здания, где возникли пожары. В результате атаки пострадали два человека. Все возгорания были ликвидированы.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Ранения получили восемь человек, в том числе трое детей.

Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало о начале российской атаки на Киев и ее первых последствиях.

Чуть позже стало известно, что из-за вражеских ударов в столице ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег.

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Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
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