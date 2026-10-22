Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Ночью 22 октября российские захватчики снова наносили удары по Киеву не только дронами, но и баллистическими ракетами. По меньшей мере, один человек погиб и еще 22 гражданских были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГСЧС Киева.
Согласно данным спасателей, среди пострадавших есть 4 ребенка.
Известно, что россияне били баллистикой сразу по шести районам столицы.
В Днепровском районе погиб человек, еще пятеро получили ранения. Ребенок был госпитализирован.
Также повреждены жилые дома и автомобили, возникли пожары в жилых и нежилых постройках.
В Дарницком районе зафиксировано повреждение транспортной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
В Святошинском районе загорелось нежилое здание и ресторанный комплекс. Спасатели потушили пожар на площади 1100 кв. м.
В Оболонском районе повреждены нежилые здания, где возникли пожары. В результате атаки пострадали два человека. Все возгорания были ликвидированы.
В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Ранения получили восемь человек, в том числе трое детей.
В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.
Ранее РБК-Украина рассказывало о начале российской атаки на Киев и ее первых последствиях.
Чуть позже стало известно, что из-за вражеских ударов в столице ограничили движение по Южному мосту с правого на левый берег.