Как будут выключать свет в Киеве 26 декабря: появились графики
В пятницу, 26 декабря, в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 13,5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, в Госэнергонадзоре рассказали, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации, а из-за значительных повреждений сетей после вражеских обстрелов.
Отметим, во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях во второй половине дня 25 декабря отменили действие графиков отключения электроэнергии до конца суток.
Кроме того, отключение электроэнергии частично отменили в Киеве.
В то же время сегодня вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Жесткие графики отключений сохраняются в Запорожье, Днепре, Одессе, Харькове и ряде других городов и областей востока, юга и центра Украины.