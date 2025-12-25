ua en ru
Как будут выключать свет в Киеве 26 декабря: появились графики

Киев, Четверг 25 декабря 2025 20:05
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 26 декабря: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 26 декабря будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 26 декабря, в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 13,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 26 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, в Госэнергонадзоре рассказали, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации, а из-за значительных повреждений сетей после вражеских обстрелов.

Отметим, во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях во второй половине дня 25 декабря отменили действие графиков отключения электроэнергии до конца суток.

Кроме того, отключение электроэнергии частично отменили в Киеве.

В то же время сегодня вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Жесткие графики отключений сохраняются в Запорожье, Днепре, Одессе, Харькове и ряде других городов и областей востока, юга и центра Украины.

