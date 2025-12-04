Праздничный "лук" от жены Решетника: черное платье для корпоратива и вечеринки
Жена ведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала праздничный образ, который идеально подходит для новогоднего корпоратива или вечеринки. Черное платье с блестками и перьями сочетает классику с модными деталями, создавая эффектный и запоминающийся "лук".
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Решетника
Черное платье с блеском и перьями
Центральным элементом образа стало черное платье длины миди, которое идеально подчеркнуло фигуру Кристины и создало элегантный силуэт.
Ткань платья украшена деликатной вышивкой и аппликациями из блесток и бисера: вертикальные узоры зрительно удлиняют и стройнят фигуру.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Нижний край выполнен из полупрозрачной сетки или кружева с блестками, что придает образу легкости и загадочности.
Особое внимание привлекает квадратный вырез декольте, открывающий ключицы, и миниатюрные рукава-крылышки из искусственных перьев.
Этот элемент добавляет классическому черному платью нотки гламура в стиле Большого Гетсби, делая лук по-настоящему праздничным.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Туфли
Образ дополнен классическими черными туфлями-лодочками на высоком каблуке с квадратной блестящей пряжкой, которая перекликается с блеском платья.
Аксессуары
Украшения остаются сдержанными: тонкая цепочка с кулоном на шее, изящные часы на одной руке и золотой браслет на запястье другой.
Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Макияж и прическа
Прическа и макияж соответствуют вечернему стилю: волнистые распущенные волосы с мягким омбре добавляют объем, а классический макияж с акцентом на глазах или губах (красная помада) идеально завершают образ.
Образ Кристины Решетник - это мастер-класс праздничного гламура. Черный цвет остается вечной классикой, а перья и блестки делают наряды актуальными и эффектными для любого новогоднего или рождественского мероприятия.
"Лук" показывает, как сочетать классику с модными деталями для создания дорогого и элегантного праздничного образа.
Жена Решетника показала модный образ для Нового года (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как повторить образ Кристины Решетник
Для корпоратива
- Выбирайте более сдержанные аксессуары: минималистические украшения, классические туфли-лодочки без лишнего блеска.
- Перья и блестки остаются, но лучше выбрать менее объемные элементы, чтобы образ выглядел профессионально.
- Макияж лучше сделать более естественным, акцентируя лишь глаза или губы без ярких контрастов.
Для домашней вечеринки
- Добавьте легкие, удобные детали: балетки или стильные ботильоны вместо высоких каблуков.
- Можно уменьшить количество блесток или выбрать другую ткань, чтобы чувствовать себя комфортно в кругу друзей.
- Аксессуары могут быть веселее или креативнее: большие серьги, яркий клатч, смелый ремень.
Для празднования в ресторане
- Здесь уместны все блестящие и эффектные элементы: перья, аппликации, кружево.
- Подберите обувь на каблуке и небольшую элегантную сумку-клатч, чтобы образ выглядел торжественно и завершено.
- Макияж можно сделать вечерним: smoky eyes или яркие губы, волосы распущены волнами или с легкой укладкой.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
