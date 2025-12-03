ua en ru
Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимы

Среда 03 декабря 2025 17:40
Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимы Оля Полякова и Елена Светлицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Коричневый оттенок снова на пике моды, и украинские звезды уже показывают, как стильно его носить. Певица Оля Полякова и актриса Елена Светлицкая показали два совершенно разных, но трендовых образа в шоколадной палитре, которые станут главным вдохновением этой зимы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Деним цвета эспрессо: стиль Оли Поляковой

Украинская поп-дива в очередной раз доказала, что смелые стилистические решения - ее сильная сторона. В соцсетях артистка показала стритстайл-"лук", объединяющий сразу несколько актуальных тенденций.

Центральным элементом стали джинсы глубокого оттенка эспрессо - главный тренд денима этой зимы. Такой цвет считается универсальной альтернативой черному: он сохраняет строгость, но придает образу мягкости и визуальной глубины.

Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимы

Оля Полякова показала лук с коричневыми джинсами (скриншот)

Полякова выбрала расслабленный крой с высокой талией и широким подворотом, что позволяет сочетать брюки с разной обувью.

Стилистически "лук" выдержан на контрасте силуэтов: объемный низ уравновешивает лонгслив с длинными рукавами и глубоким вырезом.

Изюминкой стала укороченная кожаная куртка-бомбер - трендовый элемент, придающий образу рокового характера и структуры.

Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимы

Оля Полякова показала лук с коричневыми джинсами (скриншот)

Не менее немаловажную роль играют аксессуары. Коричневый ремень с массивной золотой пряжкой вписывается в концепцию quiet luxury, а остроносые ботинки и структурированная коричневая сумка "под крокодила" формируют изысканный силуэт.

Украшения - минималистичные, но дорогие: золотые кольца, часы с изумрудным акцентом. Именно так выглядит современная интерпретация звездного casual с оттенком премиальной эстетики.

Шоколадный total-look: как Елена Светлицкая сочетает цвет и фактуру

Пока Полякова экспериментирует со структурой силуэта, актриса Елена Светлицкая делает ставку на текстуру и глубину оттенков.

Ее образ - один из самых ярких примеров того, как носить коричневый в формате total-look и при этом сохранять баланс между гранжем, минимализмом и "тихой роскошью".

Главным элементом верхнего слоя стала шуба-"тедди" шоколадного цвета из экомеха.

Oversize-крой, мягкие линии и теплый тон создают стильный контраст с нижней частью образа - кожаными брюками в тон.

Такой тандем - одна из самых мощных комбинаций сезона, ведь сочетание меха и кожи выглядит максимально дорого и одновременно универсально.

Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимыСветлицкая показала модный лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Кожаные брюки прямого или слегка расклешенного кроя делают силуэт зрительно стройнее, а ремень в тон структурирует пропорции.

Образ дополняет кожаный бралет - смелый элемент, который делает акцент на зоне декольте и придает луку вечернюю выразительность. Украшения минимальны: небольшие золотые серьги и акцентный макияж со стрелками, что усиливает всеобщую драматичность аутфита.

Тренд сезона - коричневый: как Полякова и Светлицкая стилизуют главный цвет зимыЕлена Светлицкая и MamaRika (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Почему коричневый снова в тренде

Коричневый стал одним из ключевых цветов 2025 благодаря своей универсальности, способности смягчать образы и создавать эффект "дорогого" стиля даже в повседневных луках.

Он сочетается с большинством базовых цветов - от бежевого и карамельного до черного и оливкового - и подходит как для стритстайла, так и для evening-style.

Образы Поляковой и Светлицкой - наглядное доказательство, что коричневый может быть совершенно разным: сексуальным, расслабленным, сдержанным, гранжевым или премиальным. Главное - играть на контрасте фактур, правильно выбирать оттенок и не бояться смелых деталей.

Если вы хотите выглядеть трендово этой зимой - стоит присмотреться именно к шоколадной палитре. Это один из тех редких трендов, который подходит практически всем.

Для написания материала были использованы страницы в Instagram Оли Поляковой и Елены Светлицкой.

