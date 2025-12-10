Как выглядеть дорого зимой: стиль жены Усика для морозной погоды

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, показала, как сочетать стиль и комфорт в холодное время. Для нового образа она выбрала шубу и высокие сапоги, создав современный зимний "лук", подчеркивающий женственность и утонченный вкус.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Образ Екатерины представляет собой яркий пример современного стиля кэжуал, где сочетаются сдержанная элегантность и практичный комфорт.

Наряд построен на классической цветовой палитре и трендовых силуэтах, что позволяет создать "лук", который выглядит дорого и не перегружает силуэт.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Главный акцент - шуба

Ключевой деталью образа стала объемная шуба шоколадно-коричневого оттенка.

Выбор такого цвета - прекрасная альтернатива традиционному черному: он мягче выглядит на фоне природы, гармонирует с оттенками сухой травы и зелени, добавляя в образ природной теплоты.

Шуба с пушистой текстурой из высококачественного экомеха создает ощущение уюта и роскоши, а также позволяет экспериментировать с разными стилизациями.

На части фотографий Екатерина изображена в шубе, что подчеркивает комфорт и защиту от холода.

А на других кадрах верхняя одежда накинута на плечи, демонстрируя классическую белую рубашку под ней - это классический прием, придающий образу динамики и дорогого вида.

Второй акцент - сапоги-трубы

Не менее важной деталью является обувь: высокие черные сапоги до колена из гладкой кожи. Модель с заостренным носком визуально удлиняет ногу, добавляя силуэту фэшн-акцента.

Сапоги Екатерина носит с черными леггинсами, создавая единую вертикальную линию от бедра до стопы. Такой прием делает фигуру более стройной и элегантной.

Подошва сапог с минимальным каблуком, что делает их практичными для долгих прогулок.

Дополнительные элементы образа

Под шубой Екатерина выбрала классическую белую рубашку с воротником, что создает яркий контраст с темно-коричневой шубой и черной обувью.

Черные узкие брюки служат идеальной базой, позволяя верхней одежде и сапогам оставаться главными акцентами ансамбля.

Образ Екатерины Усик - это мастер-класс по созданию современного люксового кежуал-стиля. Он сочетает мягкость и объемность верхней одежды с четкой структурированной формой обуви, подчеркивая женственность, уверенность и чувство стиля.

Этот лук идеально подходит для холодной погоды, демонстрируя, что комфорт и элегантность могут идти рука об руку.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)