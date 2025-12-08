ua en ru
Как составить монохромный "лук" на зиму: жена Решетника задает тренды

Понедельник 08 декабря 2025 15:44
Как составить монохромный "лук" на зиму: жена Решетника задает тренды Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как составить стильный монохромный образ на зиму, сочетая уютный вязаный трикотаж и многослойность. Ее образ доказывает, что total look может быть одновременно комфортным и элегантным.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Ключевые элементы

Цвет: насыщенный, теплый серый (графит, дымчато-серый) стал основой образа. Монохромная гамма создает чувство "тихой роскоши" (Quiet Luxury), придавая элегантности без излишней яркости.

Ткань: плотный вязаный трикотаж, вероятно, из шерсти или кашемира со смешанными волокнами, обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.

Как составить монохромный &quot;лук&quot; на зиму: жена Решетника задает трендыКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Состав костюма

Образ состоит из трех ключевых элементов, которые можно носить как вместе, так и по отдельности.

  • Длинное платье-гольф с разрезом: объемный верх с высоким воротником, длина до лодыжки и высокие боковые разрезы создают вертикальную линию, визуально вытягивая силуэт.
  • Вязаный свитер: нижний слой добавляет тепла и структуры.
  • Широкие брюки: свободный крой продолжает расслабленный силуэт, делая образ гармоничным и элегантным.

Как составить монохромный &quot;лук&quot; на зиму: жена Решетника задает тренды"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стилизация и тренды

  • Многослойность (Layering): сочетание трех элементов одного цвета и текстуры создает глубину и сложность образа, являющегося одним из главных приемов современного минимализма.
  • Игра объемов: объемный верх и широкий крой брюк сочетаются с длиной свитера, создавая баланс между комфортом и элегантностью.
  • Акцент на обуви: черные туфли-лодочки на высоком каблуке с острым носком создают контраст с уютным трикотажем. Благодаря этому лук становится вечерним или офисным, а не просто обыденным.

Как составить монохромный &quot;лук&quot; на зиму: жена Решетника задает трендыЖена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Лук" Кристины Решетник - идеальный пример того, как можно сочетать максимальный комфорт и элегантную роскошь.

Монохромная палитра, многослойность и продуманные акценты делают образ современным, стильным и функциональным. Такой подход демонстрирует, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно, не жертвуя теплом и удобством.

Как составить монохромный &quot;лук&quot; на зиму: жена Решетника задает трендыКристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Модные тренды Стиль жизни Тренды
