Как составить монохромный "лук" на зиму: жена Решетника задает тренды
Супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как составить стильный монохромный образ на зиму, сочетая уютный вязаный трикотаж и многослойность. Ее образ доказывает, что total look может быть одновременно комфортным и элегантным.
Какой "лук" выбрала жена Решетника
Ключевые элементы
Цвет: насыщенный, теплый серый (графит, дымчато-серый) стал основой образа. Монохромная гамма создает чувство "тихой роскоши" (Quiet Luxury), придавая элегантности без излишней яркости.
Ткань: плотный вязаный трикотаж, вероятно, из шерсти или кашемира со смешанными волокнами, обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Состав костюма
Образ состоит из трех ключевых элементов, которые можно носить как вместе, так и по отдельности.
- Длинное платье-гольф с разрезом: объемный верх с высоким воротником, длина до лодыжки и высокие боковые разрезы создают вертикальную линию, визуально вытягивая силуэт.
- Вязаный свитер: нижний слой добавляет тепла и структуры.
- Широкие брюки: свободный крой продолжает расслабленный силуэт, делая образ гармоничным и элегантным.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стилизация и тренды
- Многослойность (Layering): сочетание трех элементов одного цвета и текстуры создает глубину и сложность образа, являющегося одним из главных приемов современного минимализма.
- Игра объемов: объемный верх и широкий крой брюк сочетаются с длиной свитера, создавая баланс между комфортом и элегантностью.
- Акцент на обуви: черные туфли-лодочки на высоком каблуке с острым носком создают контраст с уютным трикотажем. Благодаря этому лук становится вечерним или офисным, а не просто обыденным.
Жена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
"Лук" Кристины Решетник - идеальный пример того, как можно сочетать максимальный комфорт и элегантную роскошь.
Монохромная палитра, многослойность и продуманные акценты делают образ современным, стильным и функциональным. Такой подход демонстрирует, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно, не жертвуя теплом и удобством.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
