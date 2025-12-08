Как составить монохромный "лук" на зиму: жена Решетника задает тренды

Супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как составить стильный монохромный образ на зиму, сочетая уютный вязаный трикотаж и многослойность. Ее образ доказывает, что total look может быть одновременно комфортным и элегантным.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram .

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Ключевые элементы

Цвет: насыщенный, теплый серый (графит, дымчато-серый) стал основой образа. Монохромная гамма создает чувство "тихой роскоши" (Quiet Luxury), придавая элегантности без излишней яркости.

Ткань: плотный вязаный трикотаж, вероятно, из шерсти или кашемира со смешанными волокнами, обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Состав костюма

Образ состоит из трех ключевых элементов, которые можно носить как вместе, так и по отдельности.

Длинное платье-гольф с разрезом : объемный верх с высоким воротником, длина до лодыжки и высокие боковые разрезы создают вертикальную линию, визуально вытягивая силуэт.

: объемный верх с высоким воротником, длина до лодыжки и высокие боковые разрезы создают вертикальную линию, визуально вытягивая силуэт. Вязаный свитер : нижний слой добавляет тепла и структуры.

: нижний слой добавляет тепла и структуры. Широкие брюки: свободный крой продолжает расслабленный силуэт, делая образ гармоничным и элегантным.

"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стилизация и тренды

Многослойность (Layering) : сочетание трех элементов одного цвета и текстуры создает глубину и сложность образа, являющегося одним из главных приемов современного минимализма.

: сочетание трех элементов одного цвета и текстуры создает глубину и сложность образа, являющегося одним из главных приемов современного минимализма. Игра объемов : объемный верх и широкий крой брюк сочетаются с длиной свитера, создавая баланс между комфортом и элегантностью.

: объемный верх и широкий крой брюк сочетаются с длиной свитера, создавая баланс между комфортом и элегантностью. Акцент на обуви: черные туфли-лодочки на высоком каблуке с острым носком создают контраст с уютным трикотажем. Благодаря этому лук становится вечерним или офисным, а не просто обыденным.

Жена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Лук" Кристины Решетник - идеальный пример того, как можно сочетать максимальный комфорт и элегантную роскошь.

Монохромная палитра, многослойность и продуманные акценты делают образ современным, стильным и функциональным. Такой подход демонстрирует, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно, не жертвуя теплом и удобством.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)