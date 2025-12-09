ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядит самая модная шуба зимы 2026: Леся Никитюк задает тренды

Вторник 09 декабря 2025 13:36
UA EN RU
Как выглядит самая модная шуба зимы 2026: Леся Никитюк задает тренды Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит модная шуба зимы 2026. Объемный светлый экомех в сочетании с удлиненным пиджаком и корсетным поясом создает смелый и незабываемый образ.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Леся Никитюк

Базой "лука" звезды выступает серое платье-пиджак классического кроя, что создает сдержанную деловую основу и позволяет экспериментировать с аксессуарами.

Телеведущая продемонстрировала один из главных трендов зимы 2026 - объемную шубу из экомеха, ставшую центральным элементом ее образа. Никитюк выбрала верхнюю одежду оттенка "молоко" из меха, стилизованного под шерсть ламы.

Такая шуба не только придают образу драматичности, но и демонстрируют актуальный тренд на этическую моду, поскольку использован экомех.

Еще одной характерной деталью стала корсет со шнуровкой, который подчеркивает талию и формирует силуэт "песочных часов". Этот элемент придает "луку" легкую гранжевую нотку, делая его более выразительным и смелым.

Завершает образ черная широкополая шляпа - она придает загадочность и элегантность.

Как выглядит самая модная шуба зимы 2026: Леся Никитюк задает трендыЛеся Никитюк задает тренды (скриншот)

Композиция текстур в луке Леси Никитюк - гладкая шерстяная ткань пиджака, пушистый объемный мех и корсет - идеально иллюстрирует игру контрастов, где серый, черный и белый цвета создают привлекающий баланс.

Мини-длина пиджака, подчеркнутая талия и объемные рукава формируют современный и женственный силуэт.

Этот образ идеально подойдет для светских мероприятий, модных вечеринок или фэшн-шоу, где важно выглядеть смело, актуально и незабываемо. Леся Никитюк еще раз подтвердила свой статус иконы стиля, демонстрируя, как правильно совмещать классику с модными акцентами зимы 2026 года.

Какой обувью дополнить образ как у Никитюк

Высокие сапоги до колена или выше

Классические черные кожаные или лакированные сапоги с прямым или немного зауженным голенищем подчеркнут силуэт "песочных часов" и придадут образу готической нотки.

Ботильоны на высоком стойком каблуке

Идеальный вариант для сочетания с мини-длиной пиджака, особенно если выбрать модель со шнуровкой или декоративными ремешками. Это придаст образу смелого и немного гранжевого настроения.

Туфли на платформе или с грубым каблуком

Для более вечернего варианта образа, сочетающего женственность с современной драматичностью. Платформа делает силуэт более стройным и подчеркивает акцент на экомехе.

Ботинки в стиле combat boots

Для более уличного или стритстайл-варианта. Они придадут образу смелости и гармонично сочетаются с корсетным поясом и объемным мехом.

Как выглядит самая модная шуба зимы 2026: Леся Никитюк задает трендыЛеся Никитюк (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте