Как выглядит самая модная шуба зимы 2026: Леся Никитюк задает тренды

Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит модная шуба зимы 2026. Объемный светлый экомех в сочетании с удлиненным пиджаком и корсетным поясом создает смелый и незабываемый образ.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Леся Никитюк

Базой "лука" звезды выступает серое платье-пиджак классического кроя, что создает сдержанную деловую основу и позволяет экспериментировать с аксессуарами.

Телеведущая продемонстрировала один из главных трендов зимы 2026 - объемную шубу из экомеха, ставшую центральным элементом ее образа. Никитюк выбрала верхнюю одежду оттенка "молоко" из меха, стилизованного под шерсть ламы.

Такая шуба не только придают образу драматичности, но и демонстрируют актуальный тренд на этическую моду, поскольку использован экомех.

Еще одной характерной деталью стала корсет со шнуровкой, который подчеркивает талию и формирует силуэт "песочных часов". Этот элемент придает "луку" легкую гранжевую нотку, делая его более выразительным и смелым.

Завершает образ черная широкополая шляпа - она придает загадочность и элегантность.

Леся Никитюк задает тренды (скриншот)

Композиция текстур в луке Леси Никитюк - гладкая шерстяная ткань пиджака, пушистый объемный мех и корсет - идеально иллюстрирует игру контрастов, где серый, черный и белый цвета создают привлекающий баланс.

Мини-длина пиджака, подчеркнутая талия и объемные рукава формируют современный и женственный силуэт.

Этот образ идеально подойдет для светских мероприятий, модных вечеринок или фэшн-шоу, где важно выглядеть смело, актуально и незабываемо. Леся Никитюк еще раз подтвердила свой статус иконы стиля, демонстрируя, как правильно совмещать классику с модными акцентами зимы 2026 года.

Какой обувью дополнить образ как у Никитюк

Высокие сапоги до колена или выше

Классические черные кожаные или лакированные сапоги с прямым или немного зауженным голенищем подчеркнут силуэт "песочных часов" и придадут образу готической нотки.

Ботильоны на высоком стойком каблуке

Идеальный вариант для сочетания с мини-длиной пиджака, особенно если выбрать модель со шнуровкой или декоративными ремешками. Это придаст образу смелого и немного гранжевого настроения.

Туфли на платформе или с грубым каблуком

Для более вечернего варианта образа, сочетающего женственность с современной драматичностью. Платформа делает силуэт более стройным и подчеркивает акцент на экомехе.

Ботинки в стиле combat boots

Для более уличного или стритстайл-варианта. Они придадут образу смелости и гармонично сочетаются с корсетным поясом и объемным мехом.

Леся Никитюк (скриншот)