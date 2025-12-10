ua en ru
Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погоди

Середа 10 грудня 2025 13:43
Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погоди Катерина Усик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, показала, як поєднувати стиль і комфорт у холодну пору. Для нового образу вона вибрала шубу і високі чоботи, створивши сучасний зимовий "лук", що підкреслює жіночність і витончений смак.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Образ Катерини є яскравим прикладом сучасного стилю кежуал, де поєднуються стримана елегантність і практичний комфорт.

Вбрання побудоване на класичній колірній палітрі та трендових силуетах, що дає змогу створити "лук", який має дорогий вигляд і не перевантажує силует.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Головний акцент - шуба

Ключовою деталлю образу стала об'ємна шуба шоколадно-коричневого відтінку.

Вибір такого кольору - чудова альтернатива традиційному чорному: він має м'якший вигляд на тлі природи, гармонує з відтінками сухої трави та зелені, додаючи в образ природної теплоти.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиКатерина Усик показала моднийлук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Шуба з пухнастою текстурою з високоякісного екохутра створює відчуття затишку і розкоші, а також дозволяє експериментувати з різними стилізаціями.

На частині фотографій Катерина зображена в шубі, що підкреслює комфорт і захист від холоду.

А на інших кадрах верхній одяг накинутий на плечі, демонструючи класичну білу сорочку під ним - це класичний прийом, що додає образу динаміки та дорогого вигляду.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиДружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Другий акцент - чоботи-труби

Не менш важливою деталлю є взуття: високі чорні чоботи до коліна з гладкої шкіри. Модель із загостреним носком візуально подовжує ногу, додаючи силуету фешн-акценту.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиДружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чоботи Катерина носить з чорними легінсами, створюючи єдину вертикальну лінію від стегна до стопи. Такий прийом робить фігуру стрункішою та елегантнішою.

Підошва чобіт з мінімальним каблуком, що робить їх практичними для довгих прогулянок.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиДружина Усика показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Додаткові елементи образу

Під шубою Катерина обрала класичну білу сорочку з коміром, що створює яскравий контраст з темно-коричневою шубою і чорним взуттям.

Чорні вузькі штани слугують ідеальною базою, даючи змогу верхньому одягу і чоботам залишатися головними акцентами ансамблю.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиКатерина Усик показала, з чим носити шубу (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Образ Катерини Усик - це майстер-клас зі створення сучасного люксового кежуал-стилю. Він поєднує м'якість і об'ємність верхнього одягу з чіткою структурованою формою взуття, підкреслюючи жіночність, упевненість і почуття стилю.

Цей лук ідеально підходить для холодної погоди, демонструючи, що комфорт і елегантність можуть йти рука об руку.

Як виглядати дорого взимку: стиль дружини Усика для морозної погодиКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

