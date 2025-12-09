Что носить этой зимой: Андре Тан назвал ключевые тренды сезона

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды зимы 2025-2026, без которых невозможно создать теплый и стильный образ.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Шубы из экомеха

По словам Тана, первое, на что стоит обратить внимание этой зимой, - объемные шубы и плюшевые фактуры.

Экомех, "тедди" и подобные материалы остаются актуальными уже несколько лет, и именно этой зимой они превращаются не просто в теплую верхнюю одежду, а в полноценный стейтмент-элемент гардероба.

Дизайнер советует выбирать молочные и бежевые оттенки: они освежают образ, придают ему элегантность и остаются вне сезонных колебаний трендов.

Шарф XXL

Второй ключевой элемент - шарф XXL, который Тан называет настоящим хитом сезона. Максимально объемные шарфы, почти как одеяла, стали одним из самых заметных зимних аксессуаров.

Стилист шутит: если дома есть плед, его можно смело использовать как шарф - тренд буквально поощряет максимальный объем. Такой аксессуар не только выглядит эффектно, но обеспечивает реальный комфорт в морозные дни.

Трикотажные комплекты

Третья позиция - тотал-лук из трикотажа. По словам дизайнера, трикотажные юбки, кардиганы и вязаные комплекты переживают пик популярности. В этих вещах сочетаются уют, практичность и визуальная мягкость силуэта.

Отдельного внимания заслуживают объемные вязаные платья, которые Андре Тан называет одним из самых роскошных вариантов для зимних выходов - теплые, стильные и универсальные.

Красный оттенок

И завершающий акцент в зимних образах - яркий красный цвет. Дизайнер подчеркивает, что именно красный станет доминирующим оттенком сезона.

Он придает образу завершенности, выразительности и легко сочетается с базовым нейтральным цветом, создавая баланс между классикой и модной динамикой.

Таким образом, объемные силуэты, экомех, трикотажные тотал-луки и красные акценты формируют основные ориентиры зимнего стиля Андре Тана.

Дизайнер уверен: чтобы выглядеть модно и чувствовать себя комфортно, достаточно нескольких трендовых элементов, которые легко интегрируются в любой гардероб.