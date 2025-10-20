Жена Виктора Павлика показала трендовые штаны на осень: с чем их носить

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша, предприниматель и концертный директор Екатерина Репяхова, сделала ставку на одну из главных тканей осенне-зимнего сезона - вельвет. Она показала, как носить этот материал в повседневном городском стиле.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

На фотографиях Катерина позирует в стильном, одновременно непринужденном луке, который отлично подходит для прохладного времени года.

Вельветовые брюки

Основным элементом образа стали вельветовые брюки в теплой оттеночной гамме - классический коричневый цвет, который всегда ассоциируется с осенним уютом. Этот материал снова переживает пик популярности, возвращая моду 70-х в современную интерпретацию.

Крой брюк - прямой, он придает силуэту визуальной стройность и создает модный ретро-настроение. Такие модели прекрасно сочетаются как с обувью на платформе, так и со спортивным стилем, который активно продвигают в fashion-трендах ведущие инфлюэнсеры.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кардиган

Верхняя часть образа - укороченный кардиган молочного оттенка. Нежный кремовый цвет балансирует насыщенный коричневый низ и придает композицию воздушности.

Классический круглый вырез и аккуратная застежка на пуговицы создают чистый и структурированный вид. Образ завершает тонкий белый пояс с изящной пряжкой, который подчеркивает талию и придает женственности.

Жена Павлика задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кроссовки с животным принтом

Особого внимания заслуживает выбор обуви. Екатерина Репяхова сделала акцент на кроссовках с животным принтом, что стало ярким контрастом к базовым оттенкам наряда.

Судя по фото, это модель Adidas Samba или Gazelle - одна из самых популярных пар в этом году среди fashion-блогеров. Леопардовый узор придает виду динамики и современности, показывая, что даже классический вельвет может выглядеть свежо.

Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Такое сочетание - классические брюки из ретро-ткани и актуальная обувь с принтом - точно иллюстрирует главную тенденцию осени 2025: микс базовых материалов с яркими деталями.

Образ Екатерины - пример того, как можно создать гармоничный аутфит, соединив трендовые элементы, классические материалы и современные акценты. Такой лук подходит как для прогулок по городу, так и для неформальных встреч, оставаясь комфортным и стильным.

Жена Павлика показала модный лук на осень (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чем дополнить образ, как у жены Павлика

Классическое пальто

Если хочется придать образу более изысканное, городское звучание - идеальным выбором станет длинное шерстяное пальто.

Лучше всего подойдут оттенки беж, camel или глубокий шоколад, органично сочетающиеся с коричневыми вельветовыми брюками.

Пальто с поясом подчеркнет талию и сбалансирует объем низа. Такой вариант будет уместен как для офиса, так и для вечерней прогулки по городу.

Объемный пуховик

Для более холодной погоды или поездок за город лук можно дополнить коротким пуховиком oversize в светлом оттенке - кремовом, молочном или карамельном. Он создаст контраст с текстурой вельвета и придаст образу трендовой спортивной нотки.

Такой вариант особенно хорошо сочетается с кроссовками, делая outfit максимально практичным и комфортным.

Короткая кожаная куртка

Для тех, кто хочет немного бунтарства в повседневном стиле, стоит обратить внимание на кожаную куртку-косуху или бомбер.

Черная или темно-коричневая кожа подчеркнет фактуру вельвета и придаст образу драйва. Это замечательное решение для концертов, встреч с друзьями или вечерних прогулок - кожаная куртка мгновенно придает образу характера.

Жена Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)