Как будут отключать свет 18 февраля: прогноз "Укрэнерго"

Фото: графики отключения света в течение суток будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 18 февраля, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: В Украине стало меньше отключений света. Шмыгаль назвал причину

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" сообщило, что отключения электроэнергии продолжаются из-за последствий массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.

 

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что оккупанты в результате своих атак повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.

В частности, ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.

