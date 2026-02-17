Как будут отключать свет 18 февраля: прогноз "Укрэнерго"

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что оккупанты в результате своих атак повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.

В частности, ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.