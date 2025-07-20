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Залужный поздравил Усика с победой: "Он не только бился"

Воскресенье 20 июля 2025 10:21
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Залужный поздравил Усика с победой: "Он не только бился" Александр Усик и Валерий Залужный (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к боксеру Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира. Он не просто поздравил его с победой, а высказался о важных смыслах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Залужный написал на своей странице на Facebook.

Что Залужный сказал об Усике

Так, бывший главнокомандующий высказался о том, что боксер посвятил свою победу тем, кто защищает Украину на фронте.

"Поздравляю Александра с уверенной победой. Победой, которая посвящена не только нашим воинам, но и всем нам", - написал Залужный.

Когда же он говорил о победе Усика, то высказался и о войне.

"Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел было его и у Александра. Поэтому он не только бился, но и тяжело и упорно готовился. Готовился рассчитывать только на собственные силы. Знал, что ему нужно, и шел к этому", - подчеркнул Залужный.

Также главнокомандующий поблагодарил Усика. Залужный отметил, что своей победой боксер всех вдохновляет.

"А еще - думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Козак, за науку и вдохновение", - резюмировал он.

Как Усик победил Дюбуа

В ночь на 20 июля украинец вышел на ринг против британца. И уже в пятом раунде наступил переломный момент. Усик сумел "пробить" защиту Дюбуа, хотя тот пытался использовать "фишки" из прошлого боя, когда бил в корпус.

Впрочем, это не помогло британцу. Украинец "забросал" его своими фирменными комбинациями из мощных ударов. Дюбуа начал заметно ослабевать. Он пропускал удары, в результате чего Усик победил его двумя нокдаунами.

Видео победных ударов Усика

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