ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки

Лондон, Воскресенье 20 июля 2025 10:29
UA EN RU
В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки Фото: Дюбуа бил чаще, Усик - точнее (DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Стала известна статистика боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа и судейские записки на момент нокаута. Есть моменты, в которых британец превзошел украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Compubox.

Дюбуа бил чаще

В целом британец нанес больше ударов - 179 против 153 у Усика. Однако украинец продемонстрировал гораздо лучшую точность: 57 против 35.

Дюбуа опережал Усика по количеству ударов в стартовых трех раундах, однако по точным - только в третьем. Зато в решающем, пятом раунде украинский боксер нанес 12 точных ударов, а британец - только два.

Статистика реванша Усик - Дюбуа:

  • Точные удары: 57-35
  • Всего ударов: 153-179
  • Точные джебы: 21-11
  • Меткие силовые удары: 36-24

В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки

Судьи открыли карты

Судейские карточки также свидетельствуют об уверенном контроле Усика над поединком.

Украинец выигрывал после четырех раундов. Один судья отдал Усику все раунды. Другие двое увидели победу украинца в трех периодах из четырех, отдав преимущество Дюбуа в третьем.

Усик - Дюбуа: итоговые оценки судей:

  • Бенуа Руссель (Канада): 40-36
  • Патрик Морли (США): 39-37
  • Майк Росс (США): 39-37

В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки

Смотрите полный видеообзор поединка, который окрестили "боем века".

Также читайте, кто в списке обязательных претендентов на титульные бои против Усика и когда они должны состояться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе