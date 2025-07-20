В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки

Стала известна статистика боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа и судейские записки на момент нокаута. Есть моменты, в которых британец превзошел украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Compubox .

Дюбуа бил чаще

В целом британец нанес больше ударов - 179 против 153 у Усика. Однако украинец продемонстрировал гораздо лучшую точность: 57 против 35.

Дюбуа опережал Усика по количеству ударов в стартовых трех раундах, однако по точным - только в третьем. Зато в решающем, пятом раунде украинский боксер нанес 12 точных ударов, а британец - только два.

Статистика реванша Усик - Дюбуа:

Точные удары: 57-35

Всего ударов: 153-179

Точные джебы: 21-11

Меткие силовые удары: 36-24

Судьи открыли карты

Судейские карточки также свидетельствуют об уверенном контроле Усика над поединком.

Украинец выигрывал после четырех раундов. Один судья отдал Усику все раунды. Другие двое увидели победу украинца в трех периодах из четырех, отдав преимущество Дюбуа в третьем.

Усик - Дюбуа: итоговые оценки судей: