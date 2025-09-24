Как украинцы феерили в Европе: Судаков забивает, "ПСЖ" проигрывает, Зинченко дебютирует

Последняя игровая неделя в европейских чемпионатах принесла украинским болельщикам как поводы для радости, так и для разочарования. В то время как некоторые наши футболисты продолжают удивлять своей эффективностью, другие пока что не могут похвастаться успешными выступлениями.

РБК-Украина проанализировало ключевые матчи, в которых приняли участие украинские игроки.

Зинченко привез гол в дебютном матче за "Ноттингем" в АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за "Ноттингем Форест" в матче 5-го тура АПЛ против "Бернли", который завершился со счетом 1:1.

Украинец вышел в стартовом составе на левом фланге защиты и провел на поле все 90 минут.

Поединок начался быстрым голом "Ноттингема" на 2-й минуте от Неко Уильямса. Хозяева сравняли счет на 20-й после эпизода с участием Зинченко, который проиграл верховую дуэль Чауни и случайно отправил мяч в ворота, но официально гол зафиксирован на Энтони.

Статистический портал SofaScored оценили игру Зинченко - 7,1 балла, что входит в топ-4 оценок в команде.

После пяти туров "Ноттингем Форест" имеет 5 очков и занимает 14-ю строчку АПЛ. Следующий матч команда проведет в Лиге Европы против "Бетиса", где Зинченко участвовать не будет.

Ярмолюк не сумел спасти "Брентфорд"

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк начал пятый тур АПЛ в стартовом составе против "Фулхэма", продолжив серию полных игр с начала сезона.

На позиции опорного полузащитника рядом с Джорданом Хендерсоном украинец продемонстрировал 84% точности передач, один успешный дриблинг и одну выигранную дуэль на втором этаже.

Несмотря на это, "Брентфорд" потерпел поражение 1:3, а единственный гол команды забил Миккель Дамсгор.

После пяти туров "пчелы" с четырьмя очками занимают 17-е место в АПЛ. Следующий матч - против "Манчестер Юнайтед" 27 сентября.

Забарный потерпел первое поражение в Лиге 1 с "ПСЖ"

Украинский защитник Илья Забарный провел полный матч за "ПСЖ" в поражении от "Марселя" 0:1. Гол команды пропустила уже на пятой минуте из-за ошибки голкипера Люки Шевалье.

Забарный в обороне выиграл четыре единоборства, совершил три выноса и заблокировал один удар, завершил матч без фолов, но столкнулся с мячом 77 раз.

Это первое поражение парижан в Лиге 1 после мая, последнее же поражение во всех турнирах - в финале Клубного чемпионата мира против "Челси" (0:3).

Следующие матчи - "Осер" 27 сентября и Лига чемпионов против "Барселоны" 1 октября.

Ванат пытался спасти "Жирону", но команда осталась на дне таблицы

Украинский форвард Владислав Ванат сыграл третий матч за "Жирону" в сезоне 2025/26 в игре против "Атлетика" (1:1).

Он вышел в стартовом составе, имел два голевых момента, однако не смог отличиться. Ванат провел 86 минут, сделал одну ключевую передачу, отдал 12 точных пасов из 14 (86% точности), но не выиграл ни одной дуэли.

"Жирона" после шести туров осталась на последнем месте Примеры с двумя очками. Следующий матч каталонцы проведут против "Эспаньола" 26 сентября.

Довбик с "Ромой" одержали минимальную победу

Украинский форвард Артем Довбик снова остался в запасе "Ромы", но вышел на замену на 66-й минуте против "Лацио" при счете 1:0. Гол Лоренцо Пеллегрини в конце первого тайма остался единственным, и римляне одержали победу 1:0.

Предыдущий матч чемпионата Испании у подопечных Мичела закончился разгромным поражением от "Леванте" (0:4), после чего команда замкнула турнирную таблицу Примеры без побед в пяти турах.

Судаков продолжил голевую серию в "Бенфике"

Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился голом в перенесенном матче Примейры против "Риу Аве" (1:1), продолжив успешный старт в команде под руководством Жозе Моуриньо.

Гол на 86-й минуте стал для Судакова третьим результативным эпизодом за "орлов" в сезоне, кроме того, он сделал две ключевые передачи и две попытки дриблинга.

Вместе с вратарем Анатолием Трубиным, который отметился 92% точности передач, украинцы стали одними из самых ярких игроков в матче, хотя "Бенфика" не удержала победу и сыграла вничью.

После шести туров команда занимает третье место в Примейре с 14 очками. Следующий матч - против "Жил Висенте" 26 сентября.