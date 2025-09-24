ua en ru
Як українці феєрили в Європі: Судаков забиває, "ПСЖ" програє, Зінченко дебютує

Середа 24 вересня 2025 11:01
Як українці феєрили в Європі: Судаков забиває, "ПСЖ" програє, Зінченко дебютує
Автор: Катерина Урсатій

Останній ігровий тиждень у європейських чемпіонатах приніс українським вболівальникам як приводи для радості, так і для розчарування. У той час як деякі наші футболісти продовжують дивувати своєю ефективністю, інші поки що не можуть похвалитися успішними виступами.

РБК-Україна проаналізувало ключові матчі, в яких взяли участь українські гравці.

Зінченко привіз гол у дебютному матчі за "Ноттінгем" в АПЛ

Український захисник Олександр Зінченко дебютував за "Ноттінгем Форест" у матчі 5-го туру АПЛ проти "Бернлі", який завершився з рахунком 1:1.

Українець вийшов у стартовому складі на лівому фланзі захисту та провів на полі всі 90 хвилин.

Поєдинок розпочався швидким голом "Ноттінгема" на 2-й хвилині від Неко Вільямса. Господарі зрівняли рахунок на 20-й після епізоду за участю Зінченка, який програв верхову дуель Чауні та випадково відправив м’яч у ворота, але офіційно гол зафіксовано на Ентоні.

Статистичний портал SofaScored оцінили гру Зінченка - 7,1 бала, що входить до топ-4 оцінок у команді.

Після п’яти турів "Ноттінгем Форест" має 5 очок і займає 14-ту сходинку АПЛ. Наступний матч команда проведе у Лізі Європи проти "Бетіса", де Зінченко участі не братиме.

Ярмолюк не зумів врятувати "Брентфорд"

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк розпочав п’ятий тур АПЛ у стартовому складі проти "Фулгема", продовживши серію повних ігор з початку сезону.

На позиції опорного півзахисника поруч із Джорданом Гендерсоном українець продемонстрував 84% точності передач, один успішний дриблінг і одну виграну дуель на другому поверсі.

Попри це, "Брентфорд" зазнав поразки 1:3, а єдиний гол команди забив Міккель Дамсгор.

Після п’яти турів "бджоли" з чотирма очками займають 17-те місце в АПЛ. Наступний матч - проти "Манчестер Юнайтед" 27 вересня.

Забарний зазнав першої поразки у Лізі 1 з "ПСЖ"

Український захисник Ілля Забарний провів повний матч за "ПСЖ" у поразці від "Марселя" 0:1. Гол команди пропустила вже на п’ятій хвилині через помилку голкіпера Люки Шевальє.

Забарний в обороні виграв чотири єдиноборства, зробив три виноси та заблокував один удар, завершив матч без фолів, але зіткнувся з м’ячем 77 разів.

Це перша поразка парижан у Лізі 1 після травня, остання ж поразка у всіх турнірах - у фіналі Клубного чемпіонату світу проти "Челсі" (0:3).

Наступні матчі - "Осер" 27 вересня та Ліга чемпіонів проти "Барселони" 1 жовтня.

Ванат намагався врятувати "Жирону", але команда залишилася на дні таблиці

Український форвард Владислав Ванат зіграв третій матч за "Жирону" у сезоні 2025/26 у грі проти "Атлетіка" (1:1).

Він вийшов у стартовому складі, мав два гольові моменти, проте не зміг відзначитися. Ванат провів 86 хвилин, зробив одну ключову передачу, віддав 12 точних пасів із 14 (86% точності), але не виграв жодної дуелі.

"Жирона" після шести турів залишилася на останньому місці Прімери з двома очками. Наступний матч каталонці проведуть проти "Еспаньйола" 26 вересня.

Довбик з "Ромою" здобули мінімальну перемогу

Український форвард Артем Довбик знову залишився у запасі "Роми", але вийшов на заміну на 66-й хвилині проти "Лаціо" за рахунку 1:0. Гол Лоренцо Пеллегріні наприкінці першого тайму залишився єдиним, і римляни здобули перемогу 1:0.

Попередній матч чемпіонату Іспанії у підопічних Мічела закінчився розгромною поразкою від "Леванте" (0:4), після чого команда замкнула турнірну таблицю Прімери без перемог у п’яти турах.

Судаков продовжив голеву серію у "Бенфіці"

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився голом у перенесеному матчі Прімейри проти "Ріу Аве" (1:1), продовживши успішний старт у команді під керівництвом Жозе Моуріньйо.

Гол на 86-й хвилині став для Судакова третім результативним епізодом за "орлів" у сезоні, крім того, він зробив дві ключові передачі та дві спроби дриблінгу.

Разом із воротарем Анатолієм Трубіним, який відзначився 92% точності передач, українці стали одними з найяскравіших гравців у матчі, хоча "Бенфіка" не втримала перемогу і зіграла внічию.

Після шести турів команда посідає третє місце в Прімейрі з 14 очками. Наступний матч - проти "Жил Вісенте" 26 вересня.

Раніше повідомили, що збірна України скотилася в оновленому рейтингу ФІФА.

Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.

Крім того, дізнайтеся, чому статус Зінченка у "Ноттінгемі" різко змінився напередодні Ліги Європи.

