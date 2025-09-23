ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы

Ноттингем, Вторник 23 сентября 2025 18:34
UA EN RU
Статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы Фото: Александр Зинченко сыграет на евроарене (instagram.com/officialnffc)
Автор: Андрей Костенко

Александр Зинченко официально попал в заявку "Ноттингем Форест" на матчи основного этапа Лиги Европы. Украинца добавили в список уже после дедлайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Отсутствие в первоначальной заявке

Сначала украинца не включили в заявку английского клуба на ЛЕ.

Зинченко имел шанс войти в список из 25 игроков, однако УЕФА ограничил количество только 22-мя футболистами. К тому же, в заявке должны быть как минимум четыре воспитанника клубной академии.

Украинцу, который присоединился к составу "лесников" уже под закрытие трансферного окна, не нашлось места среди избранных.

Что изменилось сейчас

Нигерийский защитник "Форест" Ола Айна получил травму подколенного сухожилия в матче за национальную сборную. Из-за повреждения он пропустит минимум три месяца.

Английский клуб воспользовался правом заменить в заявке травмированного футболиста. Таким образом Зинченко внесли в список уже после завершения срока подачи.

Зинченко в "Ноттингеме": что известно

"Лесники" арендовали 28-летнего защитника у лондонского "Арсенала". Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Пункт об обязательном выкупе футболиста в нем отсутствует.

Зинченко уже успел провести два матча за новый клуб. Украинец дебютировал за "Ноттингем Форест" в проигранном "Суонси" (2:3) поединке 1/16 финала Кубка английской лиги, а затем также вышел в стартовом составе на игру АПЛ против "Бернли", которая закончилась вничью (1:1).

"Форест" в Лиге Европы-2025/26

Седьмая команда АПЛ по итогам прошлого сезона в стартовом туре ЛЕ встретится 24 сентября на выезде с действующим финалистом Лиги конференций - испанским "Бетисом".

Всего "лесники" проведут на этой стадии восемь поединков.

На выезде команда, кроме "Бетиса", сыграет против австрийского "Штурма", нидерландского "Утрехта" и португальской "Браги". А также проведет четыре матча дома - с датским "Мидтюлландом", португальским "Порту", шведским "Мальме" и венгерским "Ференцварошем".

Ранее мы сообщили, что скандальная новость о выступлении Мудрика на Олимпиаде получила неожиданный финал.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Александр Зинченко
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит