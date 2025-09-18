ua en ru
Худший показатель: Украина скатилась в обновленном рейтинге ФИФА

Четверг 18 сентября 2025 12:27
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Украины продолжает падение в рейтинге сборных по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Очередное падение "сине-желтых"

В предыдущей версии рейтинга, который был опубликован 10 июля, Украина занимала 26-ю строчку. Тогда она потеряла одну позицию и вылетела из топ-25.

На этот раз "сине-желтые" опустились уже на два места - и теперь они 28-е. Это худший показатель за последние два с половиной года. Наша сборная пропустила вперед Канаду и Турцию. В зачет пошли два матча, которые подопечные Сергея Реброва провели между обновлениями рейтингов: против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1) - на старте квалификации ЧМ-2026.

Оппоненты украинцев по группе D отбора чемпионата мира занимают такие позиции: Франция - 2-я (поднялась на 1 место), Исландия - 74-я (без изменений), Азербайджан - 124-й (потерял 2 позиции).

Отметим также, что среди представителей УЕФА украинская команда - 14-я.

Изменения в топ-10: Аргентина потеряла лидерство

Существенные изменения произошли в первой десятке. Главное из них - смена лидера. Сборная Аргентины, которая возглавляла список, скатилась на 3-ю строчку. А впереди - две европейские команды - Испания и Франция.

Также опустилась на одну строчку (с 5-й на 6-ю) команда Бразилии. В то же время, улучшили свои показатели Португалия, Хорватия и Италия.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 18 сентября

  1. Испания - 1875,37
  2. Франция - 1870,92
  3. Аргентина - 1870,32
  4. Англия - 1820,44
  5. Португалия - 1779,55
  6. Бразилия - 1761,6
  7. Нидерланды - 1754,17
  8. Бельгия - 1739,54
  9. Хорватия - 1714,2
  10. Италия - 1710,06

...28. Украина - 1543,06

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирований национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.

Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).

Ранее мы писали, как фанаты атаковали Реброва после ничьей с Азербайджаном.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

