Когда Вашингтон разблокирует порты Ирана? Адмирал флота США назвал условие

Морская осада будет оставаться в силе до особого распоряжения президента Дональда Трампа. Сейчас силы США на Ближнем Востоке полностью контролируют прибрежные районы, не позволяя грузам попадать в Иран или покидать его территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Как президент объявил ранее сегодня, американские войска на Ближнем Востоке продолжают полностью обеспечивать морскую блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них в прибрежных районах", - сказал журналистам адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США.

Он подчеркнул, что такие ограничения будут действовать "до дальнейшего уведомления".

Издание отмечает, что сейчас в Оманском заливе дежурит более десятка кораблей ВМС США. Они создали плотную линию перехвата, которая не пропускает коммерческие грузы.

Адмирал проинформировал, что 19 танкеров и грузовых судов, связанных с Ираном, были вынуждены изменить курс. Военные выходили на связь по радио и приказывали капитанам вернуться в порты. Иранские ВМС пока не сопровождали свои караваны вооруженным эскортом.

По словам Купера, американская разведка работает круглосуточно и аналитики следят за "несколькими судами, представляющими интерес". Речь о кораблях как внутри, так и за пределами зоны блокады, которые могут попытаться обойти блокаду.

Однако операция не ограничивается только Ближним Востоком. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил о расширении зоны контроля. Особое внимание уделяется Индо-Тихоокеанскому региону.

Американские командиры будут "активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, которое пытается оказать материальную поддержку Ирану".