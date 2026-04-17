Когда Вашингтон разблокирует порты Ирана? Адмирал флота США назвал условие
Морская осада будет оставаться в силе до особого распоряжения президента Дональда Трампа. Сейчас силы США на Ближнем Востоке полностью контролируют прибрежные районы, не позволяя грузам попадать в Иран или покидать его территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Как президент объявил ранее сегодня, американские войска на Ближнем Востоке продолжают полностью обеспечивать морскую блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них в прибрежных районах", - сказал журналистам адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США.
Он подчеркнул, что такие ограничения будут действовать "до дальнейшего уведомления".
Издание отмечает, что сейчас в Оманском заливе дежурит более десятка кораблей ВМС США. Они создали плотную линию перехвата, которая не пропускает коммерческие грузы.
Адмирал проинформировал, что 19 танкеров и грузовых судов, связанных с Ираном, были вынуждены изменить курс. Военные выходили на связь по радио и приказывали капитанам вернуться в порты. Иранские ВМС пока не сопровождали свои караваны вооруженным эскортом.
По словам Купера, американская разведка работает круглосуточно и аналитики следят за "несколькими судами, представляющими интерес". Речь о кораблях как внутри, так и за пределами зоны блокады, которые могут попытаться обойти блокаду.
Однако операция не ограничивается только Ближним Востоком. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил о расширении зоны контроля. Особое внимание уделяется Индо-Тихоокеанскому региону.
Американские командиры будут "активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, которое пытается оказать материальную поддержку Ирану".
Что предшествовало таким заявлениям
Как сегодня сообщалось, Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Тегеран пошел на этот шаг на фоне прекращения обстрелов Ливана и десятидневного перемирия.
Также появилась информация, что в переговорах между США и Ираном достигнут принципиальный прогресс. На следующем этапе обсуждений может быть подписан меморандум о взаимопонимании, после чего в течение примерно 60 дней стороны рассчитывают выйти на полноценное соглашение.
Нефть сразу отреагировала на хорошие новости из Ормузского пролива и на возможное соглашение между Ираном и США. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, фактически нивелировав рост, зафиксированный ранее на этой неделе.