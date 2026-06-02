Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях

В ночь на 2 июня россияне осуществили комбинированную атаку на столицу - сообщалось о пусках баллистики, крылатых и гиперзвуковых ракет. Уже известно о последствиях в Подольском и Оболонском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы киевской МВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Как сообщил Ткаченко в половине третьего ночи, в Подольском районе Киева пылали нежилые постройки, а в Оболонском - возле детского сада упали обломки дрона. На другой локации в Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории недостроя.

По состоянию на указанное время о пострадавших информации не поступало.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил в свою очередь подробности комбинированного удара по Киеву. Чиновник сообщил о пожаре на Подоле на территории нежилой застройки.



"Также предварительно обломки упали на крышу 9-этажного дома. Есть возгорание. Повреждены и окна", - написал Кличко.



Что касается Оболони, он добавил - там в результате падения обломков ракеты загорелись машины. Еще возгорание было зафиксировано по двум адресам на открытой территории. В частности, возле детсада.

Также следует отметить, что в соцсетях пишут о перебоях со светом. Около трех ночи стало известно о повторных взрывах в Киеве, которых насчитали несколько десятков