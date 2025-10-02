Как Украина будет вступать в ЕС, если Орбан заблокирует переговоры: что говорит премьер Дании

Европейский Союз "может многое сделать" для вступления Украины в блок, даже если не удастся убедить премьера Венгрии Виктора Орбана открыть переговоры по первому кластеру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.