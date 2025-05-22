Как Украина и РФ готовятся к большому обмену "1000 на 1000": все детали

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Кто стал инициатором обмена в формате "1000 на 1000"?

На каком этапе подготовка к большому обмену пленными?

Кто попадет в списки на обмен?

Когда может состояться обмен?

Какие возникли противоречия между заявлениями Украины и РФ по спискам?

Как готовится украинская сторона?

Как возникла договоренность и что о ней известно?

Договоренности об одновременном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" удалось достичь во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая.

Эта встреча между Украиной и РФ была первой за три года, и, как отмечал президент Владимир Зеленский, договоренность о большом обмене стала одним из немногих реальных результатов российско-украинской встречи в Турции.

Первым о такой договоренности сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров - глава украинской делегации на переговорах с россиянами в Стамбуле. Сразу после завершения встречи с делегацией РФ во время короткого общения с журналистами он сообщил, что Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

В тот же день, 16 мая перед камерами появился и глава делегации РФ Владимир Мединский. Он сказал, что РФ "довольна результатом переговоров с Украиной" и "готова продолжать контакты". В частности он подтвердил информацию, что стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Позже вечером представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, который, кстати, также был в составе переговорщиков с россиянами, сообщил, что Украина начала обрабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

В СБУ также заявили, что ведут подготовку. В частности работу начал Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины.

"Кроме того, СБУ вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных", - заявили в СБУ.

Само предложение провести обмен, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на одного из неназванных турецких чиновников, исходило от Турции. Она присутствовала непосредственно во время прямых переговоров Украины и РФ.