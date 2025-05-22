Как Украина и РФ готовятся к большому обмену "1000 на 1000": все детали

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение", - сказал турецкий чиновник.
Как идет подготовка к большому обмену и на каком она этапе?
Через два дня после договоренности Умеров заявил о согласовании пошагового плана реализации обмена пленными в формате "1000 на 1000". Он отметил, что во время доклада президенту подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах.
"К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека. Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - написал глава Минобороны в соцсети Facebook.
Во время недавнего брифинга для журналистов президент Украины сообщил, что данный формат обмена касается военнопленных.
Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.
"С нашей стороны были сигналы по политзаключенных и журналистах. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... Ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться, да? Это несправедливо и противоречит закону, даже законам войны. Именно по таким принципам сейчас работает группа под руководством Умерова вместе с представителями СБУ и разведки", - подчеркнул президент.
Когда состоится большой обмен?
Еще в день переговоров с РФ, когда Умеров анонсировал обмен, он заявлял, что "точная дата уже определена". Однако министр не стал ее разглашать. Только обозначил - обмен должен состояться в ближайшее время.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил надежду, что процесс состоится уже на этой неделе.
"По спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же отдавать", - сказал Буданов в эфире телемарафона.
У руководителя ГУР также спросили, видит ли он реальные перспективы возможного обмена.
"Я не вижу особых проблем для этого", - ответил Буданов.
В России тем временем вообще заявили, что обмен в формате "1000 на 1000" может растянуться на несколько дней. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что, мол, "технически сложно провести это в один день, поэтому процесс будет разбит на несколько дней".
Некоторые пропагандистские СМИ даже назвали "предварительные даты" - с 23 по 25 мая.
Официально же в Кремле заявляли, что "заинтересованы" в быстром процессе.
Стороны обменялись списками?
Вчера во время вечернего обращения Зеленский сообщил, что фактически ежедневно заслушивает доклады о ходе данного процесса. Он отметил, что при подготовке обмена тщательно проверяется информация по каждой фамилии.
Уже сегодня по итогам очередного совещания украинский глава государства сообщил, что Россия предоставила Украине список для обмена пленными по формуле "1000 на 1000".
"Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи", - отметил Зеленский.
В Кремле подтвердили, что российская сторона передала Киеву список людей для обмена. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва еще "ждет встречный список от Украины".
Впрочем, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что список Украиной был передан. Таким образом, он опроверг заявление Пескова о том, что украинская сторона не передала список.
После этого в Кремле наконец сообщили, что получили список.
"Да, действительно, сейчас получен", - сказал позже прокремлевским СМИ Песков.
На фоне этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина завершила свою часть подготовки к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Он призвал Россию ускорить реализацию договоренностей.
"Об обмене 1000 на 1000 - Украина сделала свою часть подготовительной работы. Россия должна ускориться с этим", - написал Ермак в своем Телеграм-канале.