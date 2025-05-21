ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский об обмене "1000 на 1000": готовим, проверяем каждую фамилию

Украина, Среда 21 мая 2025 22:04
UA EN RU
Зеленский об обмене "1000 на 1000": готовим, проверяем каждую фамилию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовится к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Продолжается проверка каждой фамилии украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что почти ежедневно заслушивает доклады по подготовке Украины к проведению масштабного обмена пленными с РФ.

"Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", - подчеркнул он.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями из Украины и РФ. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.

По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что украинская сторона уже начала проработку списков на возвращение.

Также на днях сообщалось, что СБУ уже формирует списки российских военных, которых могут передать России.

На днях Зеленский ответил, кого будет возвращать Украина во время обмена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич