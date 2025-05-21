Зеленский об обмене "1000 на 1000": готовим, проверяем каждую фамилию

Украина готовится к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Продолжается проверка каждой фамилии украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что почти ежедневно заслушивает доклады по подготовке Украины к проведению масштабного обмена пленными с РФ.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями из Украины и РФ. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.

По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Впоследствии эту информацию подтвердили и в России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что украинская сторона уже начала проработку списков на возвращение.

Также на днях сообщалось, что СБУ уже формирует списки российских военных, которых могут передать России.

На днях Зеленский ответил, кого будет возвращать Украина во время обмена.

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