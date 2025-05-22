Як Україна та РФ готуються до великого обміну "1000 на 1000": всі деталі

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Хто став ініціатором обміну у форматі "1000 на 1000"?

На якому етапі підготовка до великого обміну полоненими?

Хто потрапить до списків на обмін?

Коли може відбутися обмін?

Які виникли суперечності між заявами України та РФ щодо списків?

Як готується українська сторона?

Як виникла домовленість і що про неї відомо?

Домовленості про одночасне звільнення та передачу полонених у форматі "1000 на 1000" вдалося досягнути під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.

Ця зустріч між Україною та РФ була першою за три роки, і, як зазначав президент Володимир Зеленський, домовленість про великий обмін стала однією із небагатьох реальних результатів російсько-української зустрічі в Туреччині.

Першим про таку домовленість повідомив міністр оборони України Рустем Умєров - глава української делегації на перемовинах з росіянами в Стамбулі. Одразу після завершення зустрічі з делегацією РФ під час короткого спілкування з журналістами він повідомив, що Україна готується до масштабного обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".

Того ж дня, 16 травня перед камерами з'явився і глава делегації РФ Володимир Мединський. Він сказав, що РФ "задоволена результатом переговорів з Україною" та "готова продовжувати контакти". Зокрема він підтвердив інформацію, що сторони домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Пізніше ввечері представник ГУР МО Вадим Скібіцький, який, до речі, також був у складі перемовників з росіянами, повідомив, що Україна почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.

В СБУ також заявили, що ведуть підготовку. Зокрема роботу розпочав Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України.

"Крім того, СБУ разом із МОЗ та всіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових", - заявили в СБУ.

Сама пропозиція провести обмін, як повідомив телеканал CNN із посиланням на одного з неназваних турецьких посадовців, йшла від Туреччини. Вона була присутня безпосередньо під час прямих перемовин України та РФ.