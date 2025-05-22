Як Україна та РФ готуються до великого обміну "1000 на 1000": всі деталі

"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення", - сказав турецький посадовець.
Як триває підготовка до великого обміну і на якому вона етапі?
За два дні після домовленості Умєров заявив про узгодження покрокового плану реалізації обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він зазначив, що під час доповіді президентові детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.
"До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна - повернути кожного", - написав глава Міноборони в соцмережі Facebook.
Під час нещодавнього брифінгу для журналістів президент України повідомив, що даний формат обміну стосується військовополонених.
Відповідаючи на питання, глава держави зазначив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.
"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... Ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни. Саме за такими принципами зараз працює група під керівництвом Умєрова разом із представниками СБУ та розвідки", - наголосив президент.
Коли відбудеться великий обмін?
Ще в день переговорів з РФ, коли Умєров анонсував обмін, він заявляв, що "точна дата вже визначена". Однак міністр не став її розголошувати. Лишень окреслив - обмін має відбутися найближчим часом.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов натомість висловив сподівання, що процес відбудеться вже цього тижня.
"За списками, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати - того будемо забирати. І так само віддавати", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.
У керівника ГУР також запитали, чи бачить він реальні перспективи можливого обміну.
"Я не бачу особливих проблем для цього", - відповів Буданов.
У Росії тим часом взагалі заявили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може розтягнутися на кілька днів. Депутат Держдуми Шамсаїл Саралієв заявив, що, мовляв, "технічно складно провести це в один день, тому процес буде розбитий на кілька днів".
Деякі пропагандистські ЗМІ навіть назвали "попередні дати" - з 23 по 25 травня.
Офіційно ж в Кремлі заявляли, що "зацікавлені" у швидкому процесі.
Сторони обмінялися списками?
Вчора під час вечірнього звернення Зеленський повідомив, що фактично щодня заслуховує доповіді щодо перебігу даного процесу. Він наголосив, що при підготовці обміну ретельно перевіряється інформація стосовно кожного прізвища.
Вже сьогодні за підсумками чергової наради український глава держави повідомив, що Росія надала Україні список для обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".
"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України - повернути всіх наших людей із російської неволі", - зазначив Зеленський.
У Кремлі підтвердили, що російська сторона передала Києву список людей для обміну. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще "чекає на зустрічний список від України".
Втім, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що список Україною було передано. Таким чином, він заперечив заяву Пєскова про те, що українська сторона не передала список.
Після цього у Кремлі врешті повідомили, що одержали список.
"Так, дійсно, зараз отримано" - сказав пізніше прокремлівським ЗМІ Пєсков.
На тлі цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна завершила свою частину підготовки до масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він закликав Росію прискорити реалізацію домовленостей.
"Про обмін 1000 на 1000 - Україна зробила свою частину підготовчої роботи. Росія має прискоритися із цим", - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі.