Как Украина готовится к зиме: Свириденко рассказала об энергетическом штабе и ключевых решениях

По словам Свириденко, среди ключевых тем были запуск отопительного сезона, увеличение импорта энергоресурсов, наращивание генерации, в частности распределенной, и обеспечение быстрого восстановления после повреждений.

"Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача - пройти с теплом всю зиму", - подчеркнула премьер-министр.

Отдельное внимание правительство уделяет развитию распределенной генерации, которая позволяет громадам сохранять энергетическую устойчивость даже во время массированных атак. Уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт таких мощностей, и работа по наращиванию продолжается.

Прифронтовые регионы

Координация действий происходит ежедневно совместно с областными администрациями, громадами и профильными службами. Особый акцент - на прифронтовых регионах, где Россия системно обстреливает энергетические объекты.

"Проверили готовность громад к кризисным ситуациям. Постоянно работает более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи готовы к развертыванию в случае отключений. Все они обеспечены горючим и средствами связи", - отметила Свириденко.

В рамках программ Зимней поддержки правительство сохраняет фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительной финансовой нагрузки.

"Все министерства получили четкие задачи для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Мы продолжаем работать, чтобы в домах украинцев было тепло и свет, несмотря на вызовы войны", - подытожила премьер-министр.