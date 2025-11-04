Як Україна готується до зими: Свириденко розповіла про енергетичний штаб і ключові рішення

За словами Свириденко, серед ключових тем були запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів, нарощування генерації, зокрема розподіленої, та забезпечення швидкого відновлення після пошкоджень.

"Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наше завдання - пройти з теплом всю зиму", - наголосила прем’єр-міністр.

Окрему увагу уряд приділяє розвитку розподіленої генерації, яка дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт таких потужностей, і робота з нарощування триває.

Прифронтові регіони

Координація дій відбувається щодня спільно з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами. Особливий акцент - на прифронтових регіонах, де Росія системно обстрілює енергетичні об’єкти.

"Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у разі відключень. Усі вони забезпечені пальним і засобами зв’язку", - зазначила Свириденко.

У межах програм Зимової підтримки уряд зберігає фіксовані ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів, щоб українські родини могли пройти зиму без додаткового фінансового навантаження.

"Усі міністерства отримали чіткі завдання для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Ми продовжуємо працювати, щоб у домівках українців було тепло й світло попри виклики війни", - підсумувала прем’єр-міністр.