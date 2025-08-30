В ЕС обсуждают кардинальные изменения, чтобы обходить постоянные вето Венгрии

Ряд стран ЕС обсуждает, как изменить правила принятия решений в блоке. Причиной этого стали постоянные вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Bloomberg ознакомился с документом, который был распространен среди государств-членов ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел в субботу, 30 августа, в Копенгагене.

Группа из 12 стран рассмотрела правовые возможности для принятия решения квалифицированным большинством вместо единогласия. До этого в ЕС все решения могли приниматься только единогласно.

Как отмечает издание, изменение подхода к голосованию позволит Европейскому Союзу действовать быстрее, избегая блокировки решений.

Bloomberg напоминает, что Венгрия последовательно выступала против инициатив по Украине - от выделения средств до процесса вступления страны в ЕС. Это привело к ожесточенным дипломатическим спорам и переговорам, направленным на то, чтобы склонить ее к таким вопросам, как возобновление санкций против России.

В пятницу, 29 августа, Венгрия отказалась подписать заявление, осуждающее российские удары по Украине на этой неделе.