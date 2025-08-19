Как теперь берут на учет женщин-медиков и надо ли им ходить в ТЦК: объяснение
Теперь женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет. Такие изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием внес Кабинет Министров.
Что изменится для женщин-медиков на практике, надо ли будет лично наведываться в ТЦК, в комментарии РБК-Украина объясняет военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая.
Что изменилось для женщин-медиков
В Украине произошли изменения в процедуре постановки на воинский учет женщин, получивших образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.
"Отныне процесс значительно упростился и стал автоматизированным: учебные заведения самостоятельно передают данные о выпускницах в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", – отмечает Диана Терновая.
Как это работает:
- После завершения обучения заведение профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования в течение 7 дней направляет в ТЦК список выпускниц-медиков и фармацевтов.
- На основе этой информации женщин автоматически вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
- Им сразу определяют военно-учетную специальность, но без прохождения медицинской комиссии.
Надо ли что-то делать самостоятельно?
Да. Хотя первый шаг делает учебное заведение, женщины должны лично прибыть в ТЦК, в течение 60 дней после получения образования выпускницы обязаны обратиться в свой районный (городской) ТЦК для прохождения медицинского осмотра, который определит степень пригодности к военной службе, отмечает специалист.
Придется ли регулярно посещать ТЦК?
"Для женщин будут действовать такие же правила, как и для мужчин-военнообязанных. Например, в случае поступления повестки – являться по ней", – говорит юрист.
Что это означает на практике:
- Выпускницам не придется бегать со справками, так как их данные автоматически попадают в систему;
- Процедура становится обязательной: теперь избежать постановки на учет, не явившись в ТЦК, не получится, ведь в реестре уже будет информация о каждой выпускнице;
- Фактическая мобилизация не происходит – постановка на учет не означает, что женщину сразу призовут на военную службу. Это лишь формальность для фиксации ее как потенциального резерва.
Ранее юрист объяснил в комментарии РБК-Украина, будут ли штрафовать женщин-медиков за то, что они не обновили данные в ТЦК.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.