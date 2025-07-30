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Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет

Среда 30 июля 2025 13:57
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Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кабинет Министров внес изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне такие женщины автоматически будут зачисляться на учет без их личного присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия", - говорится в сообщении.

Также обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче информации о соответствующих категориях женщин.

Отдельно усовершенствован механизм внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".

Напомним, женщины-медики, которые не обновили свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы, ведь они также подлежат воинскому учету.

Согласно законодательству Украины, женщины, которые имеют определенные медицинские специальности, обязаны стать на воинский учет до 45 лет. Необновление данных в ТЦК является нарушением правил воинского учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

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