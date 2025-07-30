Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на воинский учет (Getty Images)

Кабинет Министров внес изменения в порядок постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Отныне такие женщины автоматически будут зачисляться на учет без их личного присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия", - говорится в сообщении. Также обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче информации о соответствующих категориях женщин. Отдельно усовершенствован механизм внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".