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Оштрафуют ли женщин-медиков за необновление данных в ТЦК: ответ юриста

Среда 24 июля 2024 19:10
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Оштрафуют ли женщин-медиков за необновление данных в ТЦК: ответ юриста Выпишут ли штраф женщине-медику, которая не обновила свои данные в ТЦК (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Женщины-медики по закону Украины считаются военнообязанными, поэтому должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, оштрафуют ли женщин-медиков за необновление данных.

Штрафы для женщин-медиков за необновление данных в ТЦК

"Женщины-медики, не обновившие свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы, ведь они также подлежат военному учету", - говорит юрист.

Согласно законодательству Украины женщины, имеющие определенные медицинские специальности, обязаны стать на военный учет до 45 лет. Необновление данных в ТЦК является нарушением правил военного учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

"Однако пока в Украине не было прецедентов привлечения к ответственности женщин-медиков за необновление данных", - отмечает Франчук.

Женщинам-медикам рекомендуется:

  • независимо от возраста и специальности обновить свои данные в ТЦК и СП
  • это можно сделать лично, через представителя с доверенностью или онлайн (при наличии такой возможности)
  • обновление данных поможет избежать проблем с получением повесток и штрафов

Что нужно знать о военном учете для женщин

Женщины-медики, равно как и военнообязанные мужчины, могут получить отсрочку от мобилизации. Основанием для нее может служить воспитание трех несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, или состояние здоровья, которое не позволяет служить в армии. Для отсрочки нужно предоставить ТЦК все необходимые документы.

Добавим также, что на учет должны стать женщины медики всех специальностей, в частности, узкопрофильные врачи, стоматологи, медсестры, фармацевты, провизоры, медицинские научные сотрудники, физиотерапевты, медицинские ассистенты, массажисты, а также операторы медицинского оборудования и рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств.

Читайте также о том, как будут взиматься штрафы ТЦК, если у гражданина нет доходов и имущества.

Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.

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ТЦК Мобилизация в Украине Штрафы
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