ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ольга Сумская с младшей дочерью покорили осенними образами (фото)

Четверг 11 сентября 2025 10:01
UA EN RU
Ольга Сумская с младшей дочерью покорили осенними образами (фото) Ольга Сумская и Анна Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ольга Сумская и 23-летняя Анна Борисюк появились на Ukrainian Fashion Week в стильных образах, которые хочется повторить. Их выход - яркий пример того, как можно совместить классику и современные тренды в осеннем гардеробе.

Подробнее о модных образах мамы и дочки рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Сумской.

Какой образ выбрала Ольга Сумская

На Неделе моды звезда украинского кино появилась в длинной юбке и удлиненном жакете свободного кроя, подчеркнув талию коричневым ремнем.

Она дополнила лук стильными аксессуарами: массивным колье, солнцезащитными очками, платком и сумкой в светлом оттенке.

Образ завершили коричневые сапоги, которые удачно перекликаются с ремешком.

Звезда сделала ставку на сдержанную элегантность в оттенках бежевого. Идеальное сочетание для осеннего сезона.

Ольга Сумская с младшей дочерью покорили осенними образами (фото)Сумская в модном осеннем образе (фото: instagram.com/olgasumska)

Наряды Анны Борисюк

Дочь актрисы покорила нежным и одновременно современным нарядом, в котором соединила длинную юбку светлого цвета с узором и нюдовый топ.

Наверх она накинула легкую розовую рубашку, которая добавила образу свежести и непринужденности.

Стильным акцентом стала серебристая сумка Chanel на цепочке, которая подчеркнула статусность наряда.

Ольга Сумская с младшей дочерью покорили осенними образами (фото)Образ дочери Сумской на Неделе моды (фото: instagram.com/olgasumska)

Тренды от Сумской и ее дочери, которые стоит повторить

Модный выход звездной семьи показал, что осенний гардероб может быть одновременно элегантным и современным.

Классические силуэты, бежевые и пастельные оттенки и оригинальные аксессуары - именно эти детали делают образ стильным и трендовым осенью.

Ранее Сумская с младшей дочерью поразили стильными образами на презентации модной коллекции.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Сумская Новости шоу-бизнеса Модные тренды Звезды шоу-бизнеса
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России