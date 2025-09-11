Костюмный шик: Квиткова, Ефросинина и звезды "Холостяка" показали, как стильно носить пиджаки

Этой осенью пиджак стал главным трендом, он легко заменяет куртку, создает элегантный образ и работает как в повседневной жизни, так и на вечеринках. Украинские звезды уже показали, как создавать костюмные "луки" и с чем стилизовать такую одежду.

РБК-Украина собрало самые яркие образы, которые можно повторить уже этой осенью.

Как носить костюмный пиджак с шортами - трендовый "лук" от Даши Квитковой

Блогерша выбрала ультрамодное сочетание: оверсайз пиджак глубокого черного цвета, лаконичные шорты и яркая желтая футболка. Этот образ дополнили лоферы и белые носки, которые создают эффект old-money. Такой "лук" идеально подходит для прогулки по городу, встречи с подругами или неформальной вечеринки.

Стильный образ от Квитковой (скриншот)

Нежность в розовом - образ звезды "Холостяка" Алины Моисеенко

Инфлюенсер сделала ставку на романтичность. Молочная сатиновая юбка, короткий топ и пиджак пастельно-розового оттенка создали трендовый образ, который хочется повторить. А украшения и легкая волна волос добавляют Алине нежности и праздничности. Такой вариант прекрасно подходит для свадебных приемов, девичников или коктейльных вечеринок.

Звезда "Холостяка" показала, как носить пиджак с юбкой (фото: instagram.com/moya.alina)

Белый total-look от Марички Довбенко

Телеведущая и участница "Холостяка" посетила ивент в белом костюмном сете с шортами и пиджаком на запах. Минималистичные аксессуары и акцент на туфлях с бантом делают образ одновременно сдержанным и сексуальным. И это крутая идея для вечерних событий, светских мероприятий или модных показов.

Звезда "Холостяка" поразила трендовым "луком" (фото: instagram.com/marichka.dovbenko)

Красный шик - Илона Гвоздева показала, как стильно носить классику

Танцовщица выбрала контрастную комбинацию: ярко-красные брюки и пиджак в паре с белым топом. Такой дуэт выглядит уверенно и энергично, подчеркивая характер. Это - идеальный "лук" для деловых встреч, fashion-ивентов или шумных вечеринок, когда нужно привлечь внимание.

Гвоздева поразила смелым образом (скриншот)

Глубокий фиолет от Маши Ефросининой

Телезвезда показала, что костюм может выглядеть роскошно даже без дополнительных деталей. Она выбрала насыщенный фиолетовый пиджак и классические прямые брюки, дополнив все серебристыми туфлями. Такой аутфит подходит для официальных событий, премий или вечерних выходов, где нужен элегантный, но современный вид.

Ефросинина очаровала костюмным "луком" (скриншот)