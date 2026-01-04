После венесуэльской операции США: резкая реакция Медведева встревожила Киев

Военная операция США в Венесуэле вызвала резкую реакцию российских официальных лиц. Комментарии российских представителей сопровождались критикой Вашингтона, а также циничными заявлениями в адрес Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о событиях в Венесуэле с явной иронией, называя действия американской армии "отличным примером миротворчества".

Он отметил: "Жесткая военная операция в независимой стране, ничем не угрожавшая Штатам. Увлечение спецназом легально избранного президента с супругой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом".

Нападки на Украину

В своем комментарии Медведев не ограничился критикой США. Он цинично предложил, что американским силам следовало бы выбрать другой объект, заявив, что было бы "неплохо", если бы Вашингтон "атаковал военные базы Украины".

Таким образом российский чиновник вновь использовал международный инцидент для политической демонстрации в отношении Киева.

Аргументы о силе и ядерном оружии

Кроме выпадов в адрес Украины и США, Медведев подчеркнул, что единственной гарантией защиты государства от вмешательства извне является наличие вооружений массового поражения.

"Операция в Каракасе стала наилучшим доказательством того факта, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто изменять конституционный строй в поисках нефти или чего-либо другого", — добавил он.

По мнению российского официального лица, именно наличие ядерного оружия обеспечивает максимальную защиту страны от подобных сценариев, что отражает ставку Москвы на ядерный шантаж в международной политике.