Китай требует от США немедленно освободить Мадуро

Китай заявил, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право, и призвал немедленно освободить президента страны Николаса Мадуро и его жену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.