Китай резко отреагировал на захват Мадуро силами США
Китай официально осудил военную операцию США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. В Пекине заявили, что ни одна страна не имеет права брать на себя роль "мирового судьи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Позиция Пекина
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим пакистанским коллегой заявил, что Пекин не признает легитимности действий Вашингтона. По его словам, суверенитет и безопасность всех стран должны быть полностью защищены международным правом.
"Мы никогда не думали, что какая-то страна может действовать как мировая полиция, и мы не принимаем того, что любая нация может претендовать на роль мирового судьи", - подчеркнул руководитель китайского МИД.
Шок от кадров из Каракаса
Реакция Китая появилась после того, как мир облетели кадры с задержанным 63-летним Мадуро. На фото, которые шокировали международное сообщество, венесуэльский политик зафиксирован с завязанными глазами и в наручниках.
В МИД КНР назвали такие действия "гегемонистским поведением" и призвали США:
- соблюдать Устав ООН;
- прекратить нарушение суверенитета других государств;
- решать споры исключительно в правовом поле.
Для Китая захват Мадуро стал серьезным ударом, поскольку Венесуэла является стратегическим партнером Пекина в Латинской Америке в течение последних 50 лет.
Что ждет Мадуро
Известно, что захваченного лидера Венесуэлы доставили в Нью-Йорк. Уже сегодня, 5 января, он должен предстать перед федеральным судьей для объявления официальных обвинений в "наркотерроризме". Президент США Дональд Трамп уже заявил, что США фактически будут осуществлять надзор за правительством Венесуэлы.
Напомним, масштабная операция Штатов в Венесуэле под кодовым названием Absolute Resolve началась 3 января 2026 года. Американские силы нанесли авиаудары по Каракасу и заблокировали ключевые объекты инфраструктуры, что стало началом активной фазы свержения режима.
Уже на следующий день стало известно, что спецназовцы США задержали Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были взяты под стражу при попытке покинуть президентский дворец и оперативно вывезены за пределы страны.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Сейчас венесуэльский политик находится под стражей в Нью-Йорке.