ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як скласти монохромний "лук" на зиму: дружина Решетніка задає тренди

Понеділок 08 грудня 2025 15:44
UA EN RU
Як скласти монохромний "лук" на зиму: дружина Решетніка задає тренди Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, як скласти стильний монохромний образ на зиму, поєднуючи затишний в'язаний трикотаж і багатошаровість. Її образ доводить, що total look може бути одночасно комфортним і елегантним.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Ключові елементи

Колір: насичений, теплий сірий (графіт, димчасто-сірий) став основою образу. Монохромна гама створює відчуття "тихої розкоші" (Quiet Luxury), надаючи елегантності без зайвої яскравості.

Тканина: щільний в'язаний трикотаж, ймовірно, з вовни або кашеміру зі змішаними волокнами, забезпечує тепло і комфорт у холодну погоду.

Як скласти монохромний &quot;лук&quot; на зиму: дружина Решетніка задає трендиХристина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Склад костюма

Образ складається з трьох ключових елементів, які можна носити як разом, так і окремо.

  • Довга сукня-гольф з розрізом: об'ємний верх з високим коміром, довжина до щиколотки та високі бічні розрізи створюють вертикальну лінію, візуально витягуючи силует.
  • В'язаний светр: нижній шар додає тепла і структури.
  • Широкі штани: вільний крій продовжує розслаблений силует, роблячи образ гармонійним і елегантним.

Як скласти монохромний &quot;лук&quot; на зиму: дружина Решетніка задає тренди"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стилізація і тренди

  • Багатошаровість (Layering): поєднання трьох елементів одного кольору і текстури створює глибину і складність образу, що є одним з головних прийомів сучасного мінімалізму.
  • Гра об'ємів: об'ємний верх і широкий крій штанів поєднуються з довжиною светра, створюючи баланс між комфортом і елегантністю.
  • Акцент на взутті: чорні туфлі-човники на високих підборах з гострим носком створюють контраст із затишним трикотажем. Завдяки цьому лук стає вечірнім або офісним, а не просто буденним.

Як скласти монохромний &quot;лук&quot; на зиму: дружина Решетніка задає трендиДружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Лук" Христини Решетнік - ідеальний приклад того, як можна поєднувати максимальний комфорт і елегантну розкіш.

Монохромна палітра, багатошаровість і продумані акценти роблять образ сучасним, стильним і функціональним. Такий підхід демонструє, що навіть у холодну пору року можна мати стильний вигляд, не жертвуючи теплом і зручністю.

Як скласти монохромний &quot;лук&quot; на зиму: дружина Решетніка задає трендиХристина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя
Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті