Як скласти монохромний "лук" на зиму: дружина Решетніка задає тренди
Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, як скласти стильний монохромний образ на зиму, поєднуючи затишний в'язаний трикотаж і багатошаровість. Її образ доводить, що total look може бути одночасно комфортним і елегантним.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Який "лук" вибрала дружина Решетніка
Ключові елементи
Колір: насичений, теплий сірий (графіт, димчасто-сірий) став основою образу. Монохромна гама створює відчуття "тихої розкоші" (Quiet Luxury), надаючи елегантності без зайвої яскравості.
Тканина: щільний в'язаний трикотаж, ймовірно, з вовни або кашеміру зі змішаними волокнами, забезпечує тепло і комфорт у холодну погоду.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Склад костюма
Образ складається з трьох ключових елементів, які можна носити як разом, так і окремо.
- Довга сукня-гольф з розрізом: об'ємний верх з високим коміром, довжина до щиколотки та високі бічні розрізи створюють вертикальну лінію, візуально витягуючи силует.
- В'язаний светр: нижній шар додає тепла і структури.
- Широкі штани: вільний крій продовжує розслаблений силует, роблячи образ гармонійним і елегантним.
"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стилізація і тренди
- Багатошаровість (Layering): поєднання трьох елементів одного кольору і текстури створює глибину і складність образу, що є одним з головних прийомів сучасного мінімалізму.
- Гра об'ємів: об'ємний верх і широкий крій штанів поєднуються з довжиною светра, створюючи баланс між комфортом і елегантністю.
- Акцент на взутті: чорні туфлі-човники на високих підборах з гострим носком створюють контраст із затишним трикотажем. Завдяки цьому лук стає вечірнім або офісним, а не просто буденним.
Дружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
"Лук" Христини Решетнік - ідеальний приклад того, як можна поєднувати максимальний комфорт і елегантну розкіш.
Монохромна палітра, багатошаровість і продумані акценти роблять образ сучасним, стильним і функціональним. Такий підхід демонструє, що навіть у холодну пору року можна мати стильний вигляд, не жертвуючи теплом і зручністю.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас також може зацікавити
- Як виглядають наймодніші светри на зиму 2025-2026
- Даша Квіткова продемонструвала трендову екошубу
- Христина Решетнік показала святковий "лук" на Новий рік.