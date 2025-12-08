Как РФ изменила тактику ударов по энергетике? В Раде объяснили, что теперь в зоне риска

"Нужно понимать, что обстреливаются в большинстве крупные объекты. Если это на расстоянии хотя бы 100 километров от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", - пояснил Герус.

По его словам, поражение небольших генерирующих станций имеет "относительно небольшой эффект", ведь один малый объект мощностью 1-10 МВт не имеет критического значения для энергосистемы. Он отметил, что риски обстрелов таких объектов являются "достаточно низкими, даже минимальными", если они не расположены в непосредственной близости к фронту.

Герус подчеркнул, что стратегия развития малой генерации заключается в увеличении количества подобных станций.

"Суть заключается в том, чтобы таких небольших объектов было много", - отметил он.

Он добавил, что для этого государство должно создавать условия, которые обеспечат благоприятный инвестиционный климат для строительства небольших генерирующих объектов, которых, по его словам, "должно быть очень много".