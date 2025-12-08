Как РФ изменила тактику ударов по энергетике? В Раде объяснили, что теперь в зоне риска

Российские войска преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта, тогда как малые и средние объекты практически не являются целью из-за низкой эффективности таких атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире национального телемарафона.
"Нужно понимать, что обстреливаются в большинстве крупные объекты. Если это на расстоянии хотя бы 100 километров от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", - пояснил Герус.
По его словам, поражение небольших генерирующих станций имеет "относительно небольшой эффект", ведь один малый объект мощностью 1-10 МВт не имеет критического значения для энергосистемы. Он отметил, что риски обстрелов таких объектов являются "достаточно низкими, даже минимальными", если они не расположены в непосредственной близости к фронту.
Герус подчеркнул, что стратегия развития малой генерации заключается в увеличении количества подобных станций.
"Суть заключается в том, чтобы таких небольших объектов было много", - отметил он.
Он добавил, что для этого государство должно создавать условия, которые обеспечат благоприятный инвестиционный климат для строительства небольших генерирующих объектов, которых, по его словам, "должно быть очень много".
Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупационные войска осуществили массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины.
Под вражеским огнем оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Также российские силы нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в разных регионах страны, что привело к существенным повреждениям оборудования.
Из-за масштабных атак 6 декабря атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.
Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне снова ударили по энергетическим объектам - на этот раз по предприятиям в Кременчугском районе Полтавщины, применив ракеты и ударные дроны. Из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением.