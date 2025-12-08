Як РФ змінила тактику ударів по енергетиці? У Раді пояснили, що тепер у зоні ризику

"Потрібно розуміти, що обстрілюються в більшості великі об'єкти. Якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти", - пояснив Герус.

За його словами, ураження невеликих генерувальних станцій має "відносно невеликий ефект" , адже один малий об'єкт потужністю 1-10 МВт не має критичного значення для енергосистеми. Він наголосив, що ризики обстрілів таких об’єктів є "достатньо низькими, навіть мінімальними", якщо вони не розташовані в безпосередній близькості до фронту.

Герус підкреслив, що стратегія розвитку малої генерації полягає у збільшенні кількості подібних станцій.

"Суть заключається в тому, щоб таких невеликих об'єктів було багато," - зазначив він.

Він додав, що для цього держава має створювати умови, які забезпечать сприятливий інвестиційний клімат для будівництва невеликих генерувальних об’єктів, яких, за його словами, "має бути дуже багато".