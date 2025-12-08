Як РФ змінила тактику ударів по енергетиці? У Раді пояснили, що тепер у зоні ризику

Російські війська переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від лінії фронту, тоді як малі та середні об'єкти практично не є ціллю через низьку ефективність таких атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус в ефірі національного телемарафону.
"Потрібно розуміти, що обстрілюються в більшості великі об'єкти. Якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти", - пояснив Герус.
За його словами, ураження невеликих генерувальних станцій має "відносно невеликий ефект" , адже один малий об'єкт потужністю 1-10 МВт не має критичного значення для енергосистеми. Він наголосив, що ризики обстрілів таких об’єктів є "достатньо низькими, навіть мінімальними", якщо вони не розташовані в безпосередній близькості до фронту.
Герус підкреслив, що стратегія розвитку малої генерації полягає у збільшенні кількості подібних станцій.
"Суть заключається в тому, щоб таких невеликих об'єктів було багато," - зазначив він.
Він додав, що для цього держава має створювати умови, які забезпечать сприятливий інвестиційний клімат для будівництва невеликих генерувальних об’єктів, яких, за його словами, "має бути дуже багато".
Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України.
Під ворожим вогнем опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Також російські сили завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК у різних регіонах країни, що призвело до суттєвих пошкоджень обладнання.
Через масштабні атаки 6 грудня атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
Крім того, у ніч на 7 грудня росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах - цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавщини, застосувавши ракети та ударні дрони. Через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням.