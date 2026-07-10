Как работает бронирование украинцев с розыском: юрист рассказала о "подводных камнях"

В Украине заработал механизм быстрого электронного бронирования работников оборонного сектора, которые нарушили правила воинского учета.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик.
По ее словам, с 13 марта 2026 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие статус критически важных, могут забронировать работника с розыском сроком до 45 дней через портал "Дія".
Главная особенность инструмента - скорость. Процедура длится 10-15 минут и проходит автоматически. Стандартная проверка, обычно продолжающаяся до 72 часов, на этом этапе не применяется.
В течение предоставленных 45 дней работник обязан:
После этого предприятие сможет оформить для него постоянное бронирование по общей процедуре.
Адвокат отметила, что есть несколько существенных рисков для бизнеса и работников:
Поэтому предприятиям рекомендуют подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам - не медлить с визитами для обновления данных.
Напомним, ранее адвокат Татьяна Лебедева рассказала в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.