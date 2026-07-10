Как работает бронирование украинцев с розыском: юрист рассказала о "подводных камнях"

Как работает новый механизм в "Дії"

По ее словам, с 13 марта 2026 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие статус критически важных, могут забронировать работника с розыском сроком до 45 дней через портал "Дія".

Главная особенность инструмента - скорость. Процедура длится 10-15 минут и проходит автоматически. Стандартная проверка, обычно продолжающаяся до 72 часов, на этом этапе не применяется.

В течение предоставленных 45 дней работник обязан:

уточнить свои военно-учетные данные и устранить нарушения;

уплатить административные штрафы, если они есть;

пройти военно-врачебную комиссию (при необходимости);

полностью привести документы в соответствие с законодательством.

После этого предприятие сможет оформить для него постоянное бронирование по общей процедуре.

Главные "подводные камни" и риски

Адвокат отметила, что есть несколько существенных рисков для бизнеса и работников:

Потеря бронирования . Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется.

. Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется. "Окно риска". Следующее бронирование будет оформляться по общим правилам с проверкой до 72 часов. В этот период времени, когда действие временного бронирования уже закончилось, а новое еще не подтверждено, ТЦК и СП формально могут вручить лицу повестку и мобилизовать его.

Поэтому предприятиям рекомендуют подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам - не медлить с визитами для обновления данных.