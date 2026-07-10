Як працює бронювання українців з розшуком: юрист розповіла про "підводні камені"

В Україні запрацював механізм швидкого електронного бронювання працівників оборонного сектору, які мають порушення правил військового обліку.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик.
За її словами, з 13 березня 2026 року підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), які мають статус критично важливих, можуть забронювати працівника з розшуком на строк до 45 днів через портал "Дія".
Головна особливість інструменту - швидкість. Процедура триває 10-15 хвилин і відбувається автоматично. Стандартна перевірка, яка зазвичай триває до 72 годин, на цьому етапі не застосовується.
Протягом наданих 45 днів працівник зобов'язаний:
Після цього підприємство зможе оформити для нього постійне бронювання за загальною процедурою.
Адвокат зазначила, що є кілька суттєвих ризиків для бізнесу та працівників:
Через це підприємствам рекомендують подавати документи на постійне бронювання заздалегідь, а працівникам - не зволікати з візитами для оновлення даних.
Нагадаємо, раніше адвокат Тетяна Лебєдєва розповіла в коментарі РБК-Україна, за яких умов можуть зникнути відстрочка та бронювання.