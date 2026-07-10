Дроны летели с разных направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ

В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 137 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.