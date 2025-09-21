ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)

Воскресенье 21 сентября 2025 11:30
UA EN RU
Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото) Солистка KAZKA поразила стильными образами на концерте Монатика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

MONATIK дал большой концерт в Киеве, на котором также выступила солистка KAZKA Саша Зарицкая. Их совместный номер стал одним из самых ярких событий вечера, а образы певицы сразу привлекли внимание.

Как носить деним осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram KAZKA.

KAZKA показала, как носить деним осенью

Она в очередной раз доказала, что деним вне времени, а его стильные сочетания могут не только впечатлять на сцене, но и вдохновлять на повседневные аутфиты.

В первом выходе Зарицкая совместила белую свободную футболку с корсетом из денима от Adidas, создав изящный силуэт.

Длинная клетчатая юбка в темных тонах добавила образу игривости и одновременно сохранила сценическую динамику.

Завершали лук грубые кожаные ботинки и очки в массивной оправе - акценты, которые добавляют бунтарства.

Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)Александра Зарицкая показала, как носить деним осенью (скриншот)

Второй образ артистки был еще более трендовым. Для выхода на сцену она выбрала total denim, появившись в серых широких джинсах-палаццо и жакете с широкими рукавами.

Дополнительный акцент создал тот самый голубой топ из денима, который она накинула поверх жакета. Он подчеркнул силуэт и добавил яркости монохромной палитре образа.

Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)Модный образ KAZKA на концерте MONATIK (скриншот)

Как носить деним осенью на примере Зарицкой

Все эти модные приемы легко работают вне сцены. Главный секрет - в правильном миксе силуэтов, фактур и деталей.

  • Клетчатая юбка, футболка и джинсовый топ. Микс фактур, который добавляет образу глубины, женственности и комфорта.
  • Монохромные джинсовые образы. Сочетание, которое не выходит из моды и прекрасно смотрится в повседневных образах.
  • Яркий акцент. Сумка из денима, топ, пояс придадут образу современности и уникальности.
  • Грубая обувь и женственные элементы. Тренд уличного стиля для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно и эффектно одновременно.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
KAZKA Модные тренды Стиль жизни
Новости
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город