Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)
MONATIK дал большой концерт в Киеве, на котором также выступила солистка KAZKA Саша Зарицкая. Их совместный номер стал одним из самых ярких событий вечера, а образы певицы сразу привлекли внимание.
Как носить деним осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram KAZKA.
KAZKA показала, как носить деним осенью
Она в очередной раз доказала, что деним вне времени, а его стильные сочетания могут не только впечатлять на сцене, но и вдохновлять на повседневные аутфиты.
В первом выходе Зарицкая совместила белую свободную футболку с корсетом из денима от Adidas, создав изящный силуэт.
Длинная клетчатая юбка в темных тонах добавила образу игривости и одновременно сохранила сценическую динамику.
Завершали лук грубые кожаные ботинки и очки в массивной оправе - акценты, которые добавляют бунтарства.
Александра Зарицкая показала, как носить деним осенью (скриншот)
Второй образ артистки был еще более трендовым. Для выхода на сцену она выбрала total denim, появившись в серых широких джинсах-палаццо и жакете с широкими рукавами.
Дополнительный акцент создал тот самый голубой топ из денима, который она накинула поверх жакета. Он подчеркнул силуэт и добавил яркости монохромной палитре образа.
Модный образ KAZKA на концерте MONATIK (скриншот)
Как носить деним осенью на примере Зарицкой
Все эти модные приемы легко работают вне сцены. Главный секрет - в правильном миксе силуэтов, фактур и деталей.
- Клетчатая юбка, футболка и джинсовый топ. Микс фактур, который добавляет образу глубины, женственности и комфорта.
- Монохромные джинсовые образы. Сочетание, которое не выходит из моды и прекрасно смотрится в повседневных образах.
- Яркий акцент. Сумка из денима, топ, пояс придадут образу современности и уникальности.
- Грубая обувь и женственные элементы. Тренд уличного стиля для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно и эффектно одновременно.
