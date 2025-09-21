ua en ru
Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото)

Неділя 21 вересня 2025 11:30
Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото) Солістка KAZKA вразила стильними образами на концерті Монатіка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

MONATIK дав великий концерт у Києві, на якому також виступила солістка KAZKA Саша Заріцька. Їхній спільний номер став однією з найяскравіших подій вечора, а образи співачки одразу привернули уваги.

Як носити денім восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram KAZKA.

KAZKA показала, як носити денім восени

Вона вкотре довела, що денім поза часом і його стильні поєднання можуть не лише вражати на сцені, а й надихати на повсякденні аутфіти.

У першому виході Заріцька поєднала білу вільну футболку з корсетом з деніму від Adidas, створивши витончений силует.

Довга картата спідниця в темних тонах додала аутфіту грайливості та водночас зберегла сценічну динаміку.

Завершували лук грубі шкіряні черевики та окуляри в масивній оправі - акценти, які додають бунтарства.

Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото)Олександра Заріцька показала, як носити денім восени (скриншот)

Другий образ артистки був ще трендовішим. Для виходу на сцену вона обрала total denim, з'явившись у сірих широких джинсах-палаццо та жакеті з широкими рукавами.

Додатковий акцент створив той самий блакитний топ з деніму, який вона накинула поверх жакета. Він підкреслив силует та додав яскравості монохромній палітрі образу.

Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото)Модний образ KAZKA на концерті MONATIK (скриншот)

Як носити денім восени на прикладі Заріцької

Усі ці модні прийоми легко працюють поза сценою. Головний секрет - у правильному міксі силуетів, фактур і деталей.

  • Картата спідниця, футболка та джинсовий топ. Мікс фактур, який додає образу глибини, жіночності та комфорту.
  • Монохромні джинсові образи. Поєднання, яке не виходить із моди й має прекрасний вигляд в буденних образах.
  • Яскравий акцент. Сумка з деніму, топ або пояс додадуть образу сучасності та унікальності.
  • Грубе взуття та жіночні елементи. Тренд вуличного стилю для тих, хто хоче почуватися комфортно та ефектно водночас.

