Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото)

MONATIK дав великий концерт у Києві, на якому також виступила солістка KAZKA Саша Заріцька. Їхній спільний номер став однією з найяскравіших подій вечора, а образи співачки одразу привернули уваги.

Як носити денім восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram KAZKA.

KAZKA показала, як носити денім восени

Вона вкотре довела, що денім поза часом і його стильні поєднання можуть не лише вражати на сцені, а й надихати на повсякденні аутфіти.

У першому виході Заріцька поєднала білу вільну футболку з корсетом з деніму від Adidas, створивши витончений силует.

Довга картата спідниця в темних тонах додала аутфіту грайливості та водночас зберегла сценічну динаміку.

Завершували лук грубі шкіряні черевики та окуляри в масивній оправі - акценти, які додають бунтарства.

Олександра Заріцька показала, як носити денім восени (скриншот)

Другий образ артистки був ще трендовішим. Для виходу на сцену вона обрала total denim, з'явившись у сірих широких джинсах-палаццо та жакеті з широкими рукавами.

Додатковий акцент створив той самий блакитний топ з деніму, який вона накинула поверх жакета. Він підкреслив силует та додав яскравості монохромній палітрі образу.

Модний образ KAZKA на концерті MONATIK (скриншот)

Як носити денім восени на прикладі Заріцької

Усі ці модні прийоми легко працюють поза сценою. Головний секрет - у правильному міксі силуетів, фактур і деталей.