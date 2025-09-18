ua en ru
Какой маникюр будет в моде этой осенью: стильный пример от жены Павлика

Четверг 18 сентября 2025 18:49
Какой маникюр будет в моде этой осенью: стильный пример от жены Павлика Жена Павлика Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного певца Виктора Павлика, концертный директор и блогерша Екатерина Репяхова продемонстрировала стильный маникюр на осень 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Цветовая палитра: естественность и элегантность

Главная черта маникюра, который выбрала Репяхова, это его нейтральный оттенок. Вместо ярких, кричащих, популярных летом цветов на первый план выходит нюдовая палитра. Оттенки, приближенные к натуральному цвету кожи, бежевые, кремовые, серовато-коричневые - это настоящий хит осени.

Такой маникюр выглядит очень аккуратно, уместно в любой ситуации - будь то деловая встреча или повседневная прогулка. Он не отвлекает внимание, а лишь довершает образ, делая его гармоничным и утонченным.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: стильный пример от жены ПавликаЕкатерина Репяхова показала маникюр на осень (фото: instagram.com/repyahovakate)

Форма ногтей: мягкий квадрат

Кроме цвета, немаловажную роль играет и форма ногтей. Екатерина Репяхова выбрала форму, которая является золотой серединой между острыми миндалевидными и квадратными агрессивными.

Мягкий квадрат сочетает в себе четкость квадрата и мягкость овала. Благодаря слегка закругленным уголкам такая форма выглядит естественно и одновременно ухожено.

Она зрительно удлиняет пальцы и подходит практически к любой длине ногтевой пластины, что делает ее универсальной для всех.

Текстура и покрытие: глянец и минимализм

На фото видно, что ногти покрыты глянцевым топом. Этот простой, но эффективный прием придает маникюру блеск и создает эффект дорогих и ухоженных рук. Отказ от сложных дизайнов, блесток и чрезмерных рисунков - это еще одна ключевая тенденция осени 2025.

Минимализм становится основой: один-два акцента, например тонкий золотой ободок, небольшая полоска или, как в случае Екатерины, кольцо на пальце, - это все, что нужно для создания стильного образа. Она показывает, что настоящая красота кроется в деталях и лаконичности.

Почему этот маникюр - идеальный выбор на осень 2025

Универсальность

Он подходит к любой одежде, от повседневной до вечерней. Нюдовый маникюр - это как маленькое черное платье в мире ногтевой эстетики.

Практичность

Натуральные оттенки менее заметны в случае сколов или повреждений, что позволяет маникюру дольше сохранять аккуратный вид.

Элегантность

Он придает образу благородства и утонченности. Этот маникюр демонстрирует хороший вкус и осознанное отношение к своему стилю.

Акцент на аксессуарах

Нейтральный фон позволяет выгодно подчеркнуть украшения, такие как кольца или браслеты, не перегружая образ.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: стильный пример от жены Павлика

Какой маникюр выбрала жена Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как сделать такой маникюр в домашних условиях

Подготовка

Начните с тщательной подготовки ногтей. Используйте пилочку для придания формы "мягкий квадрат". Отодвиньте или обрежьте кутикулу, а затем отполируйте ногтевую пластину.

Базовое покрытие

Нанесите тонкий слой прозрачной базы. Она защитит ногти от пигментации и обеспечит лучшее сцепление лака.

Цвет

Выберите лак с глянцевым финишем. Нанесите два тонких слоя, чтобы цвет был равномерным и насыщенным.

Топ

Завершите маникюр слоем глянцевого топа. Это не только придаст блеск, но и значительно продлит его устойчивость.

